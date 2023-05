Fre als eixos verds, radars flexibles i seguretat: les 80 primeres mesures de Trias si és alcalde

Collar les concessionàries per la neteja

[municipalsinformacional]Laha impedit que l'acte matinal d'aquest dijous de la candidatura dese celebrés a Plaça Catalunya, on l'alcaldable tenia intenció de presentar les seves propostes pensades per propiciar el "canvi" a Barcelona. "El canvi ésa la ciutat, no podem continuar així. Cal un canvi ordenat, sinó que estigui basat amb la consciència", ha remarcat Trias des de la seu electoral acompanyat de, números dos i tres de la candidatura, respectivament. Entre tots tres han presentatper dur a terme en els primersde mandat, en cas que l'exalcalde aconsegueixi tornar al càrrec.Entre aquests plantejaments hi ha "aturar" els eixos verds de l'Eixample per repensar-los, recuperar els xamfrans per facilitar les tasques de càrrega i descàrrega i retirar elspracticat en els últims anys. En aquest sentit, la llista planteja substituir el responsable de mobilitat i també l'arquitecte municipal. En clau de seguretat, Trias apostarà -en cas de ser escollit- hi haurà un pla de xoc específic, i es convocarà de manera urgent la junta de la ciutat per desenvolupar-lo de manera coordinada amb la Generalitat. Pel que fa als radars instal·lats en zones escolars, la candidatura defensa que siguinen funció de les franges horàries, és a dir, que el límit a 30 quilòmetre pes hora no sigui perenne.Munté ha posat l'accent en la creació d'un comissionat per la llengua per tal de promoure l'ús del català, que segons totes les enquestes ha patit una davallada al llarg dels últims anys., quan el 2015 ho era en més del 35% dels casos. Per contra, elés la llengua preferent de cada vegada més joves. Si fa set anys ho era en el 56% dels casos, ara ja ho és per aenquestats (62,1%). També es crearà una oficina del català a la Casa de les Lletres. Es pretén que el català sigui una política transversal a tot l'Ajuntament."Amb la neteja, farem exactament el que ja vaig fer el 2011: convocar totes les concessionàries, explicar la meva vida i els posaré exemples de ciutats netes., per exemple, està neta. El primer que han d'explicar les empreses és què hem de fer per tenir, i després em venen a explicar el pla de neteja. Si els falten diners, tindrem la segona part de la discussió: si el que paguem dona per això, o si s'ha d'augmentar", ha apuntat Trias, que sempre posa l'accent en aquesta qüestió. Hi haurà una persona responsable de "controlar" que la neteja de la ciutat funcioni, perquèEl candidat ha indicat que el "pitjor" que li podria passar a Barcelona és que continuï l'alcaldessaen el càrrec. En les últimes hores, Colau s'ha mostrat molesta per com s'ha desenvolupat la relació amb el cap de files de Junts al llarg de la campanya. En l'últim debat celebrat a TV3 , l'alcaldessa i el seu predecessor es van enganxar per les dades de contaminació, i Trias la va acabar acusant de "mentir" i "enganyar" en relació a lai les superilles. El candidat ha ressaltat que Colau no es pot queixar que se l'acusi de mentir si així ho fa.

Trias x BCN: 80 propostes pel canvi by naciodigital on Scribd

