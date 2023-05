Collboni es presenta com el refugi dels decebuts amb Colau: «No us quedeu a casa»

Sánchez, discurs breu i contra la dreta

Milers de persones. Unes 4.000, segons l'organització. Senyeres, banderes del PSC i alguna bandera despistada de la República. Música en directe i un públic entregat per acabar una campanya llarga que ha de servir als socialistes per guanyar l'alcaldia de Barcelona ambaquest diumenge, revalidar la Moncloa amba finals d'any, i apropara la Generalitat quan es convoquin noves eleccions. La primera etapa és la del 28 de maig, i per això Collboni, amb el suport de Sáncehz, ha demanat el vot progressista i moderat, i especialment el suport d'aquells decebuts amb Ada Colau. "", ha dit entre aplaudiments i crits d'"alcalde". "", ha reblat. Colau ha tancat la campanya demanant, precisament, el vot de la gent socialista.El PSOE ha tingut presència durant tota la campanya, però Pedro Sánchez no s'ha desplaçat a Barcelona fins a l'últim dia, per demanar el vot per Collboni i per guanyar la capital catalana. Barcelona és, segons Sánchez,que s'ha de completar amb la presidència de la Generalitat de Salvador Illa i la revalidació de la presidència del govern espanyol, encapçalat per ell mateix. Per això ha centrat el seu discurs en carregar contra la dreta i reivindicar l'obra de govern, i també en defensar la feina feta per recuperar la convivència. Més explícit en aquest sentit ha estat Illa, que ha tret pit deEl PSOE ha tancat la campanya a Barcelona per primera vegada, exemple clar de la importància que té la capital catalana per al partit. Dos noms de pes del socialisme espanyol, Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero, han acompanyat l'alcaldable Collboni. "Això és una festa que avança la victòria socialista del proper diumenge a tot Catalunya i també a Barcelona", ha arrencat el candidat socialista. Ha reivindicat els alcaldes socialistes, especialment, un nom que ha arrencat una ovació del públic, i en un moment de fervor, Collboni ha proclamat que farà "Barcelona gran una altra vegada", eslògan prou conegut en aquests darrers anys i usat en aquesta campanya per Eva Parera.En tot cas, Collboni ha fet una crida als indecisos i no caure en l'abstencionisme. "Feu confiança al PSC i obrim una nova etapa", ha afirmat. L'empat a tres que dibuixen les enquestes es manté i per això ha carregat contra Xavier Trias, un dels blancs habituals en campanya. "Trias amaga l'estelada, enganya els moderats o els independentistes, diu que no és de Junts però a l'inici de la campanya va estar amb Borràs i, en una pantalla, Puigdemont", ha recordat. En un missatge dirigit a Illa, que l'ha precedit en l'ús de la paraula, Collboni ha promès que Barcelona i l'Àrea Metropolitana seran el "motor" per posar Catalunya en marxa, i ha agraït a Sánchez la feina feta per apaivagar el procés a Catalunya i en polítiques socials. "Barcelona serà la primera ciutat en aplicar la llei de l'habitatge", ha garantit.El discurs més esperat era el de Pedro Sánchez, però ha estat més aviat breu, centrat en atacar la dreta, i atropellat per la presència d'activistes per la defensa del clima que han hagut de ser desallotjats per la seguretat. També ha fet una crida a votar el diumenge i ha reivindicat les polítiques a l'Estat. "", ha afirmat. Sánchez, que al migdia ha estat a Tarragona, feu que els socialistes esperen recuperar, ha advertit que la dreta vol tornar a la situació de 2013, amb retallades i privatitzacions, mentre que partits com Junts aspiren a tornar a la Catalunya de 2017, i per això ha demanat el vot per avançar en convivència, drets i ocupació. Precisament sobre convivència ha parlat també Zapatero, un dels més aplaudits, que ha reivindicat la feina feta pels socialistes per "pacificar" Catalunya.Abans de Sánchez ha parlat Salvador Illa, que ha fet unaque, diu, encarna el PSC. Aquesta política útil és la que s'entén com a servei públic i transforma la realitat, i defuig la concepció de política com a gestió del poder. "Política útil és la que farà Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona", ha afirmat. No han faltat retrets a Laura Borràs, que diu Illa que posa els seus interessos per davant dels del Parlament, i tampoc les reivindicacions de la bona feina feta per Pedro Sánchez a la Moncloa. "La política útil ens va treure de la pandèmia, ha fet la llei d'habitatge, ha fet pujar un 60% el salari mínim i ha posat Espanya al lloc que li correspon al món", ha afirmat. Illa ha ressaltat que aquesta política útil liderada pel PSC que ha permès reconduir la situació a Catlaunya després de 2017. El tret de sortida del míting l'han fet les alcaldesses Marta Farrés, de Sabadell, i Lluïsa Moret, de Sant Boi, per reivindicar el municipalisme socialista i retreure a ERC que els vulgui fer fora dels ajuntaments.Les alcaldesses de Sabadell i Sant Boi de Llobregat, Marta Farrés i Lluïsa Moret, han donat el tret de sortida al míting defensant el municipalisme del PSC i la feina feta als pobles i ciutats, especialment de l'àrea metropolitana, davant de partits com ERC, que en els darrers anys han posat aquesta zona del país al punt de mira per intentar desbancar els alcaldes socialistes. "Es presenten amb un únic punt: treure'ns de l'alcaldia", ha criticat Moret, que ha retret als republicans que qüestionin la salut democràtica de municipis en què el PSC ha governat des de la recuperació de la democràcia. "Ens en sentim orgullosos", ha dit Moret. Ha redoblat el discurs Farrés, repassant les polítiques que han fet alcaldes com Núria Parlon, Antonio Balmón o Núria Marín a les seves ciutats. "Què us han d'explicar a vosaltres de com es governa la vostra ciutat?", ha dit. El PSC confia mantenir o millorar resultats a l'àrea metropolitana malgrat els esforços d'ERC.El PSC ha fet una campanya ordenada, plantejant proposes i identificant bé els rivals contra qui disparar en cada lloc. Collboni pràcticament ha obviat Ernest Maragall durant aquests últims quinze dies, i ha centrat esforços a distanciar-se de Xavier Trias per guanyar vot moderat que pugui dubtar entre ell i el candidat de Junts. "Trias és el candidat de Puigdemont i Borràs, i de la inseguretat jurídica", ha dit en més d'una ocasió, sobretot en barris benestants.i per això Collboni ha insistit que el PSC és "l'esquerra de veritat" que treballa per "tots els barris", i no només al centre. Aquest missatge l'ha verbalitzat més en zones més populars de la ciutat, sovint feus socialistes, com ara Nou Barris. Però més enllà de la picabaralla política, Collboni també ha desplegat diverses propostes per al proper mandat.Sota la premissai fent unentre haver governat els últims vuit anys amb Colau i criticar la seva obra de govern, el candidat socialista ha defensat una ciutat "endreçada ", amb una aposta per incrementar la seguretat i millorar la neteja, i per combatre l'incivisme. Ha posat l'èmfasi en l'habitatge i especialment en fer possible que pugui ser accessible per als joves. Collboni defensa un model econòmic que aposti pel creixement, per un turisme "de qualitat" i controlat, per repensar els eixos verds dissenyats per Colau -especialment la pacificació de l'Eixample- i per acollir grans esdeveniments esportius. Una de les propostes estrella de la campanya ha estat el cobriment de les Rondes, que hauria de culminar l'any 2050. Tot plegat, amb un objectiu clar des del principi:. Les enquestes somriuen al PSC.Precisament perquè Collboni es veu amb opcions de guanyar les eleccions, no ha volgut donar cap pista sobre pactes postelectorals. Els sondejos dibuixen un escenari ajustat, en què els tres principals partits -Barcelona en Comú, Junts i el PSC- es disputen quedar en primer lloc. Els pactes, doncs, seran a l'ordre del dia a partir de l'endemà de les eleccions. En aquesta qüestió,. Només ha dit que si no guanya, anirà a l'oposició, que els regidors socialistes només votaran el candidat socialista, i que necessita una majoria àmplia per governar amb els mínims lligams possibles. És a partir d'aquestes tres idees que es poden anticipar escenaris:, perquè la seva principal rival, Colau, no tindrà una majoria absoluta alternativa. Els dubtes arriben si Collboni queda segon.En aquest escenari, segons ha dit el candidat en campanya, hauria de passar a l'oposició i, per tant, renunciar a ser alcalde. De tota manera, no es pot descartar que altres partits, com Junts o fins i tot el PP, votin el candidat socialista que, juntament amb els vots dels seus regidors, acabessin sumant majoria absoluta i apartant Colau de l'alcaldia. És, de fet, la maniobra que van fer Colau, Collboni iara fa quatre anys per evitar una alcaldia de Maragall. En tot cas, el candidat del PSC no vol anticipar escenaris i mira de situar-se al centre del tauler polític per, arribat al cas, poder decidir amb qui li convé més pactar o provar amb geometria variable. L'escenari d'unsembla, però, descartat, perquè Maragall ha descartat un pacte amb el PSC. Si Collboni no quedés ni primer ni segon, serà una gerra d'aigua freda per als interessos socialistes.Les eleccions de Barcelona es miren amb molta atenció des del carrer Pallars, des de Ferraz i des de la Moncloa. Tant el PSC com el PSOE tenen esperances en un bon resultat de Collboni que li permeti aconseguir l'alcaldia de Barcelona. El 28-M el PSOE difícilment farà bons resultats a les principals ciutats de l'Estat, però les enquestes sí que li donen possibilitats al PSC d'aconseguir bons números a Catalunya i, especialment, a la capital catalana. Els socialistes veuen en les eleccions d'aquest diumenge una palanca per revalidar la Moncloa a finals d'any i per acostar-se a la Generalitat. Això explica la gran presència d'Illa en campanya. Una patacada important d'ERC serà analitzada amb atenció des de la sala de màquines socialista, de cara a futurs moviments.Collboni també ha estat acompanyat de diversos ministres del govern espanyol, que han desembarcat a Barcelona per treure pit de les polítiques del govern espanyol., apunten fonts del PSOE. Per això, el partit ha decidit tancar la campanya a la capital catalana amb protagonisme destacat de Pedro Sánchez, ben valorat a Catalunya i que ja va ungir l'alcaldable socialista com el seu "ambaixador" fa unes setmanes . Sánchez confia que un bon resultat del PSC a Barcelona serveixi d'aval per a les seves polítiques socials i també per apaivagar l'independentisme. Reivindicar la feina dels socialistes per "recuperar la convivència" a Catalunya ha estat habitual aquests últims dies. Per tot plegat, Sánchez esperades de Barcelona.

