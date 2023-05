Coldplay escriu una nova pàgina de la història d'amor amb Barcelona en el primer concert a l'Estadi Olímpic

Comença el primer dels quatre concerts de Coldplay a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Sona Higher power i cau amb confeti, globus, surt foc i el públic s'incorpora en una sincronia de polseres amb llum de tots colors que fa presagiar una nit històrica. Això és el que van viure els seguidors de la banda britànica en l'actuació d’aquest dimecres, que ha estat un espectacle musical, però també visual, així com un homenatge a Tina Turner, de qui es va conèixer la mort poc abans del concert.



Music of the Spheres World Tour, que busca ser la gira més sostenible del quartet amb una reducció a la meitat de la petjada de carboni, no ha escatimat a l'hora de configurar un xou a l'alçada de les expectatives. El públic ha pogut sentir alguns dels grans hits que han confirmat Coldplay com el grup amb més poder de convocatòria del moment, amb Viva la vida, Clocks o The scientist.

🗣 «Bona nit!»



", ha assegurat només començar el líder del grup,. En un discurs que ha simultaniejat el castellà i l'anglès -i un "" en català-, Coldplay ha enfilat el llavors gruix del repertori de la nit, que ha fet ressonar en un estadi ple a vessar. El Viva la vida, l'himne de Coldplay a Barcelona derivat de l', ha estat el punt més àlgid, amb tot el quartet tocant des del centre de la pista sota la llum dels milers de leds han marcat un punt d'inflexió en l'actuació. L'estadi s'ha convertit llavors en una pista de ball per la qual han ressonat èxits comEl repertori ha inclòs, moment en què Chris Martin ha fet pujar una noia del públic. El frontman ha fet palès durant tot el concert la seva vessant més reivindicativa, mostrant unai una samarreta amb el lema "".ha omplert la pista d'un mar de polseres grogues i unque acabat amb petards que ha conduït l'actuació fins al primer bis.

Aparició sorpresa dels Gipsy Kings

Amb la veu de Louise Armstrong de fons i des d'un tercer espai a l'estadi, amb l'acompanyament sorpresa dels Gipsy Kings, el grup ha fet el seu particular homenatge a Tina Turner, versionant Rolling on the river. Un Bamboléo i Volaré han reconvertit temporalment el recinte en un tablao flamenco. Coldplay ha recuperat després la tessitura que els és més pròpia, assaltant Fix you i Biutyful per tancar el concert de prop de dues hores i acomiadar-se del públic fins aquest dijous, el segon dels quatre assalts a la capital catalana, en l'única parada que faran a l'Estat.



