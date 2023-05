Enquesta: quins creus que han de ser els nous capitans del Barça?

La marxa de Sergio Busquets Jordi Alba no és només l'adeu de dos dels millors jugadors de la història del, sinó que també implica que el club perd el seu primer i el seu tercer capità. Així doncs, el primer capità per a la pròxima temporada, si no hi ha canvis en l'ordre actual, serà, i el segon. Però, qui creus que ha d'ocupar els dos llocs que quedaran lliures? (Es pot votar més d'un jugador refrescant la pàgina).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola