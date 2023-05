Jordi Alba deixa el Barça: adeu a l'última vaca sagrada

deixarà elal final d'aquesta temporada. El segon capità blaugrana encara té un any de contracte, però ha decidit posar punt final a la seva història al Camp Nou per buscar nous reptes professionals.no compta amb ell i ja va recomanar la seva cessió en el mercat d'estiu passat, però les negociacions amb l'Inter de Milà es van trencar a l'últim moment. Des d'aleshores, el paper del lateral ha estat residual.A les 17:30 hores, Alba ha convocat una roda de premsa al, on també presentarà el seu campus d'estiu, per explicar la decisió. La setmana passada ja es va reunir ambper tractar el seu futur, i ja ha pres la decisió. Tot, setmanes després que Sergio Busquets optés per la mateixa via, la de la porta de sortida. Ara, amb la doble marxa, el Barça es queda ara sense cap dels grans pesos del vestidor i deixa la llista de capitans mig buida.Qui és un dels jugadors de lamés exitosos i amb una carrera més longeva a Barcelona,. Jordi Alba va convertir-se en el millor lateral esquerre del món quan va erigir-se en el. Va arribar per omplir el forat d'i marxa amb un llegat històric, amb la passada enrere des del lateral per a l'arribada des de segona línia patentada. Si bé, l'adeu és amarg i el final dista de ser el que probablement li agradaria.Les sis Lligues, la Champions, les tres Supercopes d'Espanya, la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs que deixa a les vitrines del Camp Nou no poden quedar embrutades per un final massa tardà. Per molts, es tracta del millor lateral esquerre que ha passat per aquest estadi. El que és innegable és que ha estat, amb una capacitat associativa única i un perfil extremadament ofensiu, amb la firma de. Amb tot, un jugador que genera sensacions contraposades.

