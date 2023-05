Denunciat un motorista per atropellar una menor durant una manifestació a Barcelona

Denúncia de lacontra un motorista deque va atropellar un menor durant una manifestació. Tal com explica Betevé, els fets es van produir el passat divendres quan alumnes i famílies de l'escoladetallaven el carrer deper protestar contra la calor a les classes.La concentració va iniciar-se sense la presència d'agents policials i elva decidir fer justícia pel seu compte, travessant les pancartes que sostenien els manifestants, i va acabar envestint i tirant a terra una menor, que per fortuna no va patir capL'(AFA) critica que amb la Guàrdia Urbana al lloc es podria haver evitat l'accident i recorden que van informar eli a la policia del districte que es produiria l'acció.Tal com explica la policia de la capital catalana al mateix diari, dues patrulles de la Guàrdia Urbana es dirigien al carrer quan es va produir l'i pocs minuts després van aparèixer. Les famílies vanal conductor, que volia marxar.

