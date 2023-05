Trias auditarà les superilles per revisar els elements que «no funcionin»

En cas de ser alcalde,posarà en marxa unaper revisar, si cal, tots aquells elements que "no funcionin" de les superilles i dels eixos verds . En aquests termes s'ha expressat aquest dimarts, membre de la candidatura, en un acte sobre mobilitat i urbanisme al costat de l'exconseller, la també integrant de la llistai el mateix Trias. Calvet també ha indicat que, per resoldre el problema de l'habitatge -nombre de pisos i preus de lloguer- cal "dialogar" amb el, i no tractar el mercat com si fos "ineconòmic". En aquests sentit, Junts insisteix que la "ideologia" del decreixement i la manca d'aposta per la "ciència" ha marcat el mandat d'"El que no podem fer és entrar al govern municipal i i transformar, la gent no es mereix això. Jo no ho hauria fet així, però serà un èxit. Però no és el que busca Colau, perquè no és un eix verd i generarà. S'encariran els preus del lloguer i dels comerços", ha apuntat Trias. En l'auditoria vinculant s'hi determinaran els graus de contaminació dels carrers adjacents, s'estudiarà la neteja i la mobilitat, i també l'augment del preu de l'habitatge. Pel que fa als xamfrans, es determinarà quins són complicats per a la càrrega i la descàrrega. El candidat no ha desaprofitat l'oportunitat per criticar el carril bici de Via Augusta : "És una catàstrofe".En clau de mobilitat, la llista defensa que lasigui més verda -en el sentit que només el carril central estigui governat pels cotxes-, unir Collserola amb el mar i arribar a un nou "pacte de ciutat" per la convivència de tots els elements -persones i vehicles- que es mouen per la via pública. Pel que fa al traspàs de-un element que Junts sempre posa sobre la taula per desgastar els rivals que no el demanen, com ara la mateixa alcaldessa o bé el candidat del PSC,-, Trias ha remarcat que si hi ha traspàs ha de ser amb els recursos econòmics necessaris per dur-lo a terme amb totes les garanties. En relació a la unió del tramvia per la Diagonal, Triasper frenar-la, i ha indicat que el seu compromís és relligar la part del Besòs amb la del LlobregatUn dels elements que més incideixen en aquests comicis és l'habitatge, que és una de les raons per les quals la classe mitjana està intentant marxar de Barcelona, com ha determinat Francina Vila. "Cal que es visqui amb dignitat", ha remarcat la membre de la llista de Junts, que ha posat de manifest que ja hi haque han deixat la capital catalana. "Això passa per molts motius. Hi ha un mal govern a la ciutat", ha ressaltat. Tots aquests aspectes sortiran en el debat d'aquesta nit a TV3, on Trias aspira a seduir part delque hi ha.

