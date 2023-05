Cessió de les 120 instal·lacions existents

Base de dades de les instal·lacions

Continua el boom de l'autoconsum solar

és l'empresa pública d'energia del Govern. Un dels seus objectius fundacionals és aconseguir que la Generalitat sigui autosuficient amb renovables abans del 2030 . Per fer-ho possible caldria tenir instal·lats quasi 250 MW de plaques solars fotovoltaiques –actualment n'hi ha 17-. I el primer gran pas s'ha fet aquest dimarts amb l'acord del consell executiu per dotar ambper invertir en instal·lacions d'autoconsum enguany i el 2024.La reunió setmanal del Govern també ha servit perexistents o en execució a Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU, nom oficial de L'Energètica. La mesura té com a objectiu integrar tota la instal·lació dels sistemes fotovoltaics en la infraestructura pública de generació renovable i unificar-ne la gestió.En l'actualitat, l'administració pública catalana té un total deamb una potència conjunta de. D'aquestes, 77 són d'autoconsum i la resta, de generació i venda d'energia.Els primers càlculs indiquen que amb les 1.452 cobertes d'edificis i equipaments de la Generalitat –sumen 3 milions de metres quadrats-, el, tot i que diverses limitacions tècniques i legislatives impedirien arribar a aquesta xifra. Sigui com sigui, amb uns 250 MW fotovoltaics, la Generalitat podria ser autosuficient, objectiu que L'Energètica vol tenir complert l'any 2030. “Hem d'avançar cap a l'autosuficiència i, més d'hora que tard, crear comunitats energètiques que serveixin per als consumidors més vulnerables”, ha explicat la portaveu Patrícia Plaja.L'empresa pública Infraestructures de Catalunya col·labora amb L'Energètica tant per a prospecció d'emplaçaments com per l'execució de les instal·lacions, manteniment i operació tècnica. En aquest sentit, ja està elaborant una base de dades d’immobles susceptibles d’instal·lar-hi sistemes fotovoltaics en les condicions més avantatjoses. El llistat inclourà també aquellesen la substitució de les quals pugui haver-hi espai per a la instal·lació d’equips fotovoltaics. La portaveu Patrícia Plaja que es prioritzaran centres educatius, equipaments sanitaris i comissaries de policia.Aquest mateix 2023, L'Energètica invertiràa cobertes solars en edificis públics. Una inversió que ld'euros. D'aquesta manera, el 2024 es podria tancar amb uns 75 MW instal·lats, assolint quasi un 30% de la cobertura del consum energètic públic.L'energia renovable produïda es destinarà a cobrir les necessitats de l'espai en concret i d'altres ens públics, però l'excedent que es generi se cedirà gratuïtament aque tinguin un bo social elèctric i que visquin a dos quilòmetres a la rodona.Els primers mesos de l'any han servit per mantenir el ritme deSegons dades del Govern, actualment a Catalunya ja n'hi ha–el 80% domèstiques-, unes 13.000 més que a finals del 2022 "S'està superant amb escreix la millor de les previsiones. Cal agrair a la ciutadania el seu compromís amb la transició energètica", ha assegurat la portaveu del Govern. En aquest sentit, ha destacat que s'han destinat, que han quedat curts per tota la demanda. "Treballarem per tenir més ajuts i ser més àgils en tramitar-los", ha afegit.

