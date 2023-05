BComú anuncia una fórmula per prohibir el lloguer de temporada als barris més turístics de Barcelona

Barcelona en Comú té un pla per regular els lloguers de temporada, el fenomen que els darrers anys ha crescut a la capital catalana i que suposa en molts casos una escalada de preus que, a més, redueix els drets dels llogaters. Ho ha anunciat l'encara tinent d'alcaldia i número tres de la candidatura dels comuns, Janet Sanz, que ha apuntat que la seva formació vol. "No pot ser una drecera per a pisos de luxe", ha insistit, sobre aquesta fórmula de lloguer entre un i onze mesos.En concret, els comuns plantegen aconseguir aquesta regulació dels arrendaments temporals a través de dos mecanismes trobats "després de molta anàlisi jurídica". El primer pas requeririaen què quedés definit per primera vegada, una clarificació que deixarà fora els lloguers per mesos que eviten els contractes de cinc o set anys. Tot seguit, el pla de Sanz requeriria elaborar. Que no n'hi hagués ni un, als barris de zones com Ciutat Vella, l'Eixample, la Vila de Gràcia, Sants-Montjuïc o el Poblenou. Són els punts definits a la zona 1 i zona 2 de màxima pressió turística definida en el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT).Les dues fases de la idea dels comuns, però, requereixen de més suports, ja que cal tenir majoria al ple municipal. Les darreres setmanes sembla que hi ha consens polític, però, en la intervenció sobre aquest fenomen que no ha quedat regulat per la llei d'habitatge estatal., ha apuntat la regidora d'Habitatge. Uns dies enrere, també Ernest Maragall (ERC) i Xavier Trias (Junts) van coincidir en la necessitat de regular aquest camp , al debat organitzat per la cadena SER Catalunya i El País.La roda de premsa també ha vingut a apuntalar la proposta que fa unes setmanes els comuns ja van llançar al Parlament, i que Colau va afegir al seu pla contra la massificació turística: canviar la llei catalana per poder revocar llicències a perpetuïtat. En aquest sentit, la idea de BComú, acompanyats per la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, és que tots. És a dir, que no n'hi pugui haver allà on hi ha famílies vivint de lloguer. "És una qüestió que no podem normalitzar", ha insistit Janet Sanz, en referèncis als "minihotels".Aquesta notícia s'ampliarà.

