La Federació reacciona al cas Vinícius: cessa sis àrbitres del VAR

Primeres víctimes del terrabastall esportiu -i polític- del. La Reial Federació Espanyola de Futbol () i el Comitè Tècnic d'Àrbitres () han deciditdel VAR després del polèmic partit de diumenge a Mestalla , on un seguit d'aficionats ultres del València van insultar el davanter brasiler del Reial Madrid.Entre ells, destaca. Ell, a diferència dels altres cinc companys -que abandonaran la feina la pròxima temporada-, deixarà de treballar al VAR immediatament. De fet, aquesta mateixa jornada estava designat per arbitrar un partit que, amb aquesta resolució, serà l'últim que xiularà.Aquesta primera gran decisió s'ha pres en considerar que el tall d'imatge que Iglesias Villanueva va enviar a l'àrbitre de camp, Burgos Bengoechea, en la jugada que va significar l'expulsió de Viníciusal rostre del jugador del València Hugo Duro i no la totalitat de l'acció.En el segon comunicat que el Madrid ha emès aquest dilluns demanava decisions respecte al funcionament del VAR i la Federació no ha perdut el temps. Un cop ha investigat el que ha passat i vist les imatges que es van enviar, ha pres cartes en l'assumpte.

