Sky UK posposa l'emissió de la minisèrie documental sobre Joan Carles I

El canal de televisióha posposat el nou documental sobre el rei emèrit, produït per Gebrueder Beetz. L'obra conté material inèdit sobreque, fins ara, no ha vist la llum.La, per això, confirma que no han cancel·lat l'emissió de Joan Carles: la caiguda del rei. A més, des del diumenge 21 de maig està disponible el primer capítol en ladel canal. Així doncs, tal com justifica la portaveu, la prorrogació s'atribuiria a un canvi en la programació, encara que de moment els detalls d'emissió es desconeixen.D'altra banda, el director de l'obra,, ha denunciat pressions durant el procés d'elaboració i reconeix que l'ajornament l'ha sorprès "immensament". Fins i tot, va celebrar que Sky Alemanya es mantingués fidel a la seva programació i difongués l'obra el dia establert.El documental compta amb la participació de grans figures entorn del rei Joan Carles I. La més atractiva per la informació que pugui aportar i per la darrera denúncia és, la seva examant; també apareix l'amic del monarca; i, a aquestes celebritats, les acompanyen veus de periodistes i investigadors privats.

