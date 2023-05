La Queens League, des de dins: «Encara no sé ben bé on m'he ficat»

El salt a la fama, preocupació de l'organització

Darrere les càmeres: dins i fora del Cupra

La polèmica de la llengua

En poques setmanes s'ha convertit en la principal plataforma del futbol femení arreu del món. Laha aprofitat la convergència entre l'èxit de lai l'expansió del fenomen futbolístic femení per crear un producte de masses a la xarxa protagonitzat per jugadores anònimes, però amb talent i molt a dir. Un escenari com feia temps que es reclamava. El dia de l'estrena, els canals oficials devan acumular gairebé un milió de visualitzacions, a les quals cal sumar-hi les de TikTok i les dels canals dels presidents i presidentes. La mitjana d'espectadors va ser de 193.116, amb un pic de 306.145., migcampista de, n'és una de les estrelles -l'MVP de la segona jornada i una de les màximes golejadores-. "", admet.Tan bon puntva anunciar el projecte de la Kings League, la Mar va presentar candidatura amb un vídeo de 30 segons per resumir la seva trajectòria i característiques. No va ser difícil. Està acabant la carrera de Comunicació Audiovisual i li sobren els vídeos jugant a les categories inferiors del, eli l', així com al primer equip de l', on milita actualment. Per a la Kings League va ser rebutjada perquè no complia amb el requisit principal: no era un home. Mesos després, però, es va impulsar la versió femenina del ja exitós format i, ara sí, va poder accedir-hi. La van seleccionar ràpidament per a les proves al, al Port de Barcelona, juntament amb unes altres tres companyes d'equip. Les proves eren a cara o creu, en. Exercicis per demostrar les capacitats físiques i tècniques, per acabar amb un partidet. Tot, amb un GPS a la cama. I va tornar a passar el tall, també amb les seves companyes.Per fi va arribar el diumenge 16 d'abril, el dia del. De totes les jugadores que esperaven darrere les càmeres, només 120 passarien a formar part de les 12 plantilles de la lliga. Es respirava tensió, però. L'Igualada s'ho jugava tot per aconseguir l'ascens de categoria i l'equip rival havia fet coincidir el partit amb la gal·la de Twitch, coneixedor de la situació de les quatre jugadores del conjunt de l'Anoia. La jugada no va sortir bé i l'Igualada va sumar els tres punts vitals. ", quan m'ho va dir el segon entrenador, que estava seguint el directe", recorda. Va ser una tarda rodona, ja que les altres tres candidates també havien estat escollides. Fins i tot, una en el mateix conjunt que la Mar, Pio FC, el de l'streamer mexicanaLa Kings i la Queens League aporten una enorme projecció a persones fins ara anònimes i sense cap preparació per a la gestió de la fama i les xarxes socials. Només pel fet d'haver estat seleccionada, la Mar va guanyar centenars de seguidors a Instagram i Twitter, i quan, la seva popularitat es va disparar. Milers de persones es van interessar per la seva persona i li van dedicar. Li van començar a demanar autògrafs, fet que no és capaç d'entendre. "", es pregunta. "", afegeix.La seva personalitat i manera de viure les xarxes socials fan que aquest terratrèmol no li suposi un problema. De fet, va decidir fer públics els seus perfils dues setmanes abans del draft. A més, la comunitat mexicana que segueix el seu equip és especialment afectuosa i respectuosa. "", celebra. Si bé, altres companyes no poden dir el mateix i l'empresa organitzadora de la lliga,, veu aquest apartat com una prioritat. Per això, ha organitzat un, on els dona les eines necessàries per enfrontar les constants novetats que estan experimentant. Al cap i a la fi, el prestigi de la marca també depèn de 120 persones sense experiència en el sector de la comunicació. Pel que fa als, és la lliga qui els gestiona i les integrants no poden dur a terme accions comercials pel seu compte, per exemple.Molts jugadors i jugadores opten per explotar la fama i. De fet, diverses estrelles de la lliga masculina acumulen milers de seguidors i han passat a viure d'internet. Ella, de moment, no s'ho planteja. En un futur, qui sap. Tampoc sap què passarà d'aquí a dos mesos, si la competició continuarà endavant o com podrà compaginar-la amb la carrera a l'Igualada. Fins ara, els permet que juguin a la Queens League sempre que la prioritat sigui el club, peròo els han comunicat que no compten amb elles per a la temporada vinent. Amb tot, entrena cada dia de dilluns a divendres i juga dos partits el cap de setmana, una càrrega difícilment assumible.El format es caracteritza per lai el to desenfadat de tots els integrants, des del president i el CEO, Gerard Piqué irespectivament, fins als jugadors, passant pels propietaris dels equips. I de la mateixa manera es viu des de dins. Cada dissabte de partit, les futbolistes poden arribar a les 16:00 hores al Cupra Arena i veure els altres enfrontaments des de l'estadi. Si no han dinat, poden gaudir de la. La convivència amb estrelles mundials com Piqué,és del tot natural. Mana el sentit comú, sense normes. Això sí,: s'hi accedeix amb llistes nominals i es posa una polsera a tothom que travessa les barreres. Els acompanyants no estan permesos. Mitja hora abans del partit, l'equip surt a escalfar-se en un camp exterior, alliberat de la calor del forn que és el Cupra. La instal·lació d'aire condicionat és una exigència dels esportistes, sobretot ara que arriba l'estiu. Cinc minuts abans, ja toca estar al túnel de vestidors. Si no, s'exposen a una sanció.Fora del terreny de joc, l'organització també és impecable. Cada equip entrena un dia a la setmana al Cupra Arena, a més de sessions pel seu compte a altres camps. En el cas de Pio FC,i, sovint, es barregen per fer partits. També comparteixen el grup de Whatsapp i tot just s'han reunit en una pizzeria de Barcelona per celebrar l'aniversari d'un futbolista.. De fet, l'organització els ha comunicat que els, que en la primera edició van ser històrics -amb les finals al Camp Nou-, enguany. Les úniques diferències tenen a veure amb elsi amb el fet que les jugadores encara no tenen la roba d'entrenament -els proveïdors són diferents-. La Mar només ha percebut, on la segueixen més homes que dones, fent referència al seu aspecte físic.El reduït camp de futbol set situat al Port de Barcelona atrau milions de mirades d'arreu del planeta. Hi ha presidents i presidentes catalans, de tot l'Estat, mexicans i colombians, així com seguidors de tots els indrets. Si bé, la major part dels esportistes, integrants de l'staff i àrbitres. Aquest fet ha aixecat alguna polèmica , amb peticions de canviar al castellà que no han estat ben rebudes per les institucions catalanes. La realitat és, però, quei cadascú es pot expressar com vol. "", explica la Mar. En el seu cas, opta per compartir el contingut relacionat amb la Queens League en castellà, ja que la seva comunitat és mexicana mentre que ho fa en català quan es tracta de l'Igualada. La qüestió li genera dubtes, però sigui com sigui, serà ella qui prengui la decisió.

