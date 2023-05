Vinícius no és el primer: els cinc casos més greus de racisme en el futbol a l'Estat

"Negre, cabró, recull el cotó", del Bernabéu a Wilfred



"Ja no jugo més", de Samuel Eto'o a Saragossa



Alves es menja un plàtan llançat des de la grada de Vila-Reial



El València marxa del camp en solidaritat a Diakhaby



Ronaldo llança una ampolla als aficionats del Màlaga, fart dels insults

L' incident racista viscut per Vinícius aquest diumenge a Mestalla en el partit que enfrontava elamb elha reobert el debat sobre eli, concretament, a l'estat espanyol. El jugador brasiler ha esclatat contra la Lliga per "permetre" els insults i el club blanc ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra els delictes d'odi i discriminació. Si bé, Vinícius no és el primer que pateix racisme en un estadi espanyol.Un dels grans símbols de la lluita contra el racisme en el futbol és el porter del Rayo Vallecano. La seva història de superació, retratada en nombrosos reportatges, el va elevar com una icona -la porta número 1 de l'Estadi de Vallecas porta el seu nom-; si bé, elno el va reconèixer com a tal en la dècada del 1990 i va proferir càntics racistes a ple pulmó: "". Quelcom similar va viureen el camp del Saragossa.Anys més tard, el 2006, el davanter del Barçava voler abandonar el terreny de joc de La Romareda, feu del, cansat dels insults racistes de la grada. "", va resoldre. Companys i rivals van fer callar la part de l'afició que els proferia i van acabar convencent-lo perquè no abandonés el camp, però l'escena va suposar un punt d'inflexió en la lluita antiracista.va respondre de la millor manera a un gest racista a. El 2014, un aficionat va llançar-li un plàtan des de la grada de l'Estadi de la Ceràmica quan anava a servir un córner. Aleshores, el lateral del Barça va agafar-lo,, burlant-se de l'al·lusió racista.Un dels episodis de racisme més recents es va viure el 2021 al Carranza, quan el defensa del Cadisva dir "" al valencianista. L'emissor sempre ho va negar i el receptor ho reiterava ferventment. Amb tot, els jugadors del València van decidir abandonar el terreny de joc en solidaritat amb el seu company.El 2005,ja havia protagonitzat un enfrontament amb l'afició dela La Rosaleda, quande La Rosaleda, cansat d'haver d'aguantar els insults racistes i personals. Aleshores, era l'estrella de la Lliga i el seu altaveu va permetre continuar visibilitzant el problema, d'una manera molt similar a la de Vinícius en l'actualitat.

