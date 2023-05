Trias «comandarà» els pactes al marge de l'opinió de la militància de Junts

Fracàs escolar i salut mental

En aquesta recta final de campanya atota l'atenció està posada en els pactes que s'hauran d'ordir l'endemà de les eleccions. Això obre múltiples derivades, també en clau interna, com ha deixat clar aquest dillunsen una roda de premsa organitzada per l'en la qual ha assegurat que qui "comandarà" l'estratègia d'aliances serà ell, al marge de l'opinió -via consulta- que pugui emetre la militància de Junts, partit del qual forma part. "Tinc la garantia sobre qui farà els pactes. Aviam si ens entenem: això [la candidatura] és Trias per Barcelona. Aquesta llista no és només recolzada per la gent de Junts, sinó també pel. Qui decideix és qui comanda, crec que se m'entén bastant bé. Em vaig presentar amb aquestes condicions", ha reflexionat l'exalcalde.La federació de Barcelona va aprovar abans de la campanya una proposta de resolució en la qual es consignava que qualsevol pacte havia de rebre l'aval de la militància. Aquesta proposta es va activar en el moment en què van començar a aparèixer veus alertades per la possibilitat d'un acord amb elde, tenint en compte que la prioritat és propiciar el canvi i deixar fora de l'equació l'alcaldessa. Trias ha admès la possibilitat que una consulta a Junts es pronunciï en contra d'un pacte plantejat pel candidat, però ha remarcat que l'última paraula la tindrà ell. També ha volgut deixar clar que no farà cap aliança que impliqui posicions "antitètiques", a l'estil de la maniobra de Manuel Valls per no feralcalde.En els últims, dies, el candidat d'ERC està elevant el to contra Junts. Amb dos flancs d'atac: que Trias està intentant "ressuscitar la Convergència del 3%" -argument utilitzat des que l'exalcalde va reivindicar la difunta formació en un míting aquest dissabte- i el pedigrí independentista, perquè els republicans consideren que tenen els "drets d'autor" de l'1-O . Davant d'això, Trias ha respost que, i ha recomanat a Maragall que miri al futur. El referèndum, ha dit, va ser "molt important", però ara cal "mirar al futur". "No em presento per altres coses. Em presento per canviar Barcelona. Hi ha molta gent que vol altres coses, jo em presento per la ciutat. Espero que tothom ho entengui", ha reflexionat Trias, que no ha descartat governar en solitari"Les enquestes intenten jugar en les eleccions. Segons qui les promou, van en un cantó o en un altre. Jo em crec les meves, que són les que són favorables a mi i són les que m'agraden, que em diuen que guanyaré còmodament. Almenys puc passar aquests dies, que és la clau de l'èxit", ha indicat Trias en referència a les projeccions que s'han publicat. El percentatge d'indecisos, que és molt elevat, ha considerat que "l'afavoreix" perquè hi ha un "80% de la gent" que vol un canvi a la ciutat. "Crec que ens anirà bé. Dubto que elsvotin aquells que no volen cap canvi", ha remarcat el cap de files de Junts a la ciutat. "Qui pot generar el canvi, els que estan governant, que són Colau i Collboni? O qui els ajuda a governar, que és Maragall? Està molt clar que qui propugna el canvi i segur que no governarà amb l'alcaldessa som nosaltres", ha remarcat Trias, en la línia del que indica sempre.Un dels elements en els quals ha incidit el candidat ha estat la lluita contra el, un fenomen que ha vinculat, en part, a les addiccions. "Hem de fer campanyes i plantejaments per detectar precoçment els casos que tenen dificultats i donar-hi resposta. Hem d'impulsar un acord a la ciutat per fer minvar l'abandonament escolar i perquè l'oferta en formació professional sigui raonable", ha ressaltat Trias, que ha instat a col·laborar amb la Generalitat per obtenir mesures en aquest sentit. "Hi ha tota una acció lligada a laque és molt important, i em preocupa que es tractin amb frivolitat aquests temes", ha apuntat el candidat, que ha indicat que la salut mental "no s'arregla amb", en relació a l'anunci que va fer ahir Pedro Sánchez en aquest sentit. "Quan fas propostes electorals, una mica de seriositat", ha reclamat el cap de files de Junts, que ha defensati en sanitat.

