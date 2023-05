Les imatges polèmiques de Vinicius: així es va enfrontar als aficionats de Mestalla

🎥 La imagen desde la posición de #ElDíaDespués. https://t.co/xo8LWgHbBe pic.twitter.com/vdAmpMDkn2 — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) May 21, 2023

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

La polèmica entrei els aficionats del València F.C. ha tornat a posar sobre la taula un problema latent a molts terrenys de joc de la Lliga. El jugador brasiler va acabar expulsat de Mestalla després d'agredir un jugador valencianista, Hugo Duro, i es va encarar amb les graderies del camp, que no paraven d'insultar-lo.En marxar de la gespa després de rebre la vermella, Vinicius es va dirigir als aficionats del València fent el senyal de la V amb els dits,Divisió. Tot plegat ha reobert les ferides del racisme al futbol espanyol, amb foc creuat entre el jugador brasiler i el president de la Lliga, Javier Tebas. Les imatges de Vinicius contra els aficionats de Mestalla les ha mostrat el canal de Movistar., fins que n'identificava un. Altres companys comarribaven per donar-li suport i, fins i tot, carregar contra aquells seguidors del València que no paraven d'insultar-lo. Benzema i altres rivals valencians, però,marxar de la zona de les tanques perquè no seguissin encarant-se i discutint amb els aficionats. "Has estat tu!", cridava desesperat el jove davanter brasiler. En el moment que el van expulsar, cremat de tants insults,Laes va dur a terme a les xarxes socials. Primer, amb un comunicat del brasiler, en què acusava que la lliga espanyola i Espanya "és un país racista", com la seva competició. En resposta a això, el president de la Lliga va carregar contra el brasiler i li va recordar que "és ell qui segueix sense voler solucionar el problema"."El campionat que va pertànyer avui aUna nació preciosa, que em va acollir i que estimo, però que va acceptar exportar al món la imatge d'un país racista. Em sap greu els espanyols que no estan d'acord, però avui, al Brasil, Espanya es coneix com un país de racistes", ha escrit Vinicius, en un comunicat molt contundent que ha rebut el suport de diversos dels seus companys, comL'italià va afirmar en roda de premsa "que el partit hauria d'haver-se aturat".

