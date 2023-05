​El PSC demana concentrar el vot en l'«autèntica esquerra» per «passar pàgina» de Colau

Jaume Collboni, en el míting d'aquest diumenge a la Marina del Port Foto: Adrià Costa

Batet carrega contra la Generalitat

Crítiques al "personalisme" de Trias i Colau

PSC tiene poder, PSC tiene poder, PSC es poderoso y su gente tiene poder. El grup de rumba que amenitza les prèvies dels actes forts del PSC s'ha animat a versionar la Gitana hechizera de Peret, un clàssic -un punt suat, tot s'ha de dir- que pràcticament tots els partits han fet servir en alguna ocasió per animar la tropa quan s'apropen eleccions a Barcelona. Els socialistes han fet aquest diumenge un dels actes importants de la campanya, a la, barri "de gent humil, que sap el que és anar al polígon" -en paraules de la número 10 de la candidatura del, Raquel Gil- on els socialistes van guanyar en l'últim cicle electoral, tant a les eleccions espanyoles, com les catalanes, com les municipals.Fins a la Marina del Port s'hi han desplaçat el candidat socialista,, la presidenta del Congrés,, i l'exalcalde, un habitual en els mítings del PSC aquesta campanya. Quan tot just falta una setmana de les eleccions, Collboni -"el coet Collboni", com l'ha batejat Hereu- s'ha presentat com el vot útil per derrotaren un moment en què les enquestes dibuixen un triple empat el 28-M. De fet, el fil conductor de l'acte ha estat la crítica a dues bandes, contra Colau -"ha provocat frustració i decepció", ha dit Batet- i Trias -"una persona que necessita demanar permís a Puigdemont no cal que afegeixi res més", ha criticat la presidenta del Congrés-.En aquesta batalla a tres i en un moment en què els principals candidats ja fan crides al "vot útil", el PSC ha presentat Collboni com, que treballa per al progrés i la transformació i deixa de banda la "gesticulació" i les "grans promeses" de Colau. "Avui comença la setmana del canvi a Barcelona,", ha deixat clar, i ha erigit el PSC en la "garantia segura i de progrés" per "passar pàgina" de l'etapa de Colau. "El PSC és l'autèntica papereta del canvi", ha dit, entre crits d'"alcalde, alcalde" de les més de 400 persones que han assistit al. "D'aquí només una setmana, les urnes s'ompliran de la papereta del PSC", ha reblat. L'alcaldable ha fet una crida a millorar els resultats que el partit ja va obtenir a les darreres eleccions en aquest punt de Barcelona.Per tot plegat, el PSC es vol presentar com a vot útil per a tota aquella gent indecisa però vol un "canvi". "El risc és que les coses continuïn igual de malament o tenir una regressió a la ciutat", ha dit Collboni, obviant que els darrers vuit anys de Colau ell també ha format part del govern municipal. Sigui com sigui, ha demanat. "El vot del canvi és el vot per al PSC, que és la millor garantia de tenir progrés, seguretat i oportunitats", ha insistit. L'alcaldable ha insistit que el PSC no amaga sigles i ha tret pit de la feina feta pels alcaldes socialistes. "Estem orgullosos de la història del nostre partit i del que ha fet per Barcelona", ha afirmat.La proposta del PSC per al barri de la Marina s'ha centrat en la mobilitat, amb una, l'H20, que connectarà el barri de la Marina amb el centre de Barcelona. "Serà un autobús d'altes prestacions, en passaran molt i seran ràpids, que passarà per la zona del Morrot i connectarà amb el centre. Això és política útil", ha dit Collboni. Alhora, ha exigit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que posi "més metro", i ha recordat que la darrera estació de metro que es va fer a la zona de la Marina "la va pagar l'Ajuntament". "President, a part de mossos, posi més metro", ha reclamat. També ha demanat a la Generalitat que aprofiti els diners que arriben del govern espanyol per millorar l'atenció primària.La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha reivindicat la feina de Pedro Sánchez i ha criticat el govern d'Aragonès. "El govern d'Espanya ha fet més per Barcelona i Catalunya que la Generalitat", ha dit. L'exemple triat, però, potser no ha estat el més afortunat. Batet ha destacat la llei d'habitatge impulsada pel govern espanyol i ha retret a la Generalitat que no hagi fet res en aquest àmbit. No ha dit, però, que el Parlament va aprovar una llei d'habitatge que va ser tombada pel Tribunal Constitucional. Sigui com sigui, ha lamentat la "incompareixença" del Govern, que "no compleix amb les seves funcions i les seves competències"., ha reblat.El focus de les crítiques se l'han endut els dos principals rivals del PSC, Ada Colau i Xavier Trias. Ha obert foc Jordi Hereu, que s'ha endut la primera ovació del dia, que ha celebrat que Collboni hagi trencat el "primer pacte" entre Colau i Trias, que van intentarde bon principi per treure opcions al PSC. Hereu ha carregat contra el "culte a la personalitat" de Colau i Trias, que han posat la seva fotografia a les paperetes en un gest que l'exalcalde ha definit com a "quasi peronista". "Això indica la poca consistència que hi ha darrere del moviment polític.era una gran personalitat, però no hauria acceptat això perquè estava al servei d'un projecte polític", ha indicat.Després d'Hereu ha continuat Batet, que ha retret a Colau que hagi generat "frustració i decepció" entre els veïns. "", ha afirmat, perquè no ha aconseguit "donar a Barcelona l'aire de modernitat i d'empenta que es mereix". Sobre Trias, la dirigent socialista l'ha vinculat amb eli ha recordat que durant el seu mandat va "supeditar" els interessos dels ciutadans al projecte independentista. "Vam perdre els ciutadans", ha lamentat Batet. L'allau de crítiques l'ha tancat Collboni, que ha acusat Colau de "posar el dogma per davant de les persones" i s'ha erigit en l'alcalde del "sentit comú" que sí que escoltarà la gent. "Les urnes diran canvi i diran PSC: mobilitzem-nos!", ha reblat.

