​El senzill truc que et servirà per dormir millor

L'pot afectar fins al 20% de la població i pot derivar a problemes de. L'estrès, els maldecaps i el ritme vital que portem poden ser les principals causes de no poder dormir com voldríem. Moltes vegades ens hem trobat que no podem dormir i de manera desesperadai a comptar les hores que dormirem. Això ens posa encara més nerviosos perquè veiem que no ens adormim i el temps continua passant.Ara, una investigació d'un professor de ladels Estats Units demostra que mirar el rellotge mentre intentem dormir agreuja l'insomni i el consum de somnífers. L'estudi, dirigit per, professor clínic i director associat en el Departament de Ciències Psicològiques i del Cervell de la Facultat de les Arts i les Ciències, recull una mostra de gairebé"A la gent li preocupa no estar dormint. Llavors comencen a calcular quant tardaran a fer-hi i a quina hora s'han de despertar. Aquesta no és la manera útil per aconseguir dormir: com més estressat estiguis, més difícil serà dormir", explica Dawson.L'investigador recomana canviar una petita conducta quan estiguem al llit:s. "Una cosa que la gent podria fer és girar-se o tapar el seu rellotge per, simplement, no estar mirant l'hora", explica Dawson.

