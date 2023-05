Sánchez anuncia una injecció de 580 milions d'euros a l'atenció primària

El secretari general deli president del govern espanyol,, ha anunciat aquest dissabte que elde dimarts aprovarà una injecció de 580 milions d'euros al sistema de sanitat per "reforçar i modernitzar els 13.000 centres d'atenció primària de tot". Aquests 580 milions d'euros, segons la, es repartiran entre les comunitats autònomes i serviran per millorar les infraestructures i els equipaments dels centres d'atenció primària que ja existeixen. Suposaran també la creació de noves sales de fisioteràpia, radiodiagnòstic i urgències "per evitar esperes, saturació o desplaçaments innecessaris".Sánchez ha fet aquest anunci en un acte electoral a laal que han assistit 6.000 persones. Segons els socialistes, serà la inversió més important que un govern ha fet en atenció primària. Laés competència de les comunitats autònomes, però "també és la prioritat del govern d'Espanya", apunta el PSOE. El president espanyol ha afirmat que aquest és el millorque es pot fer a les víctimes de la, perquè "el pitjor enemic del sistema de salut no són els virus, sinó les retallades que es van fer". Ha recordat que, mentre governava,va forçar les comunitats autònomes a retallar 10.000 milions en despesa social, 7.000 dels quals en sanitat.Per contra, segons els socialistes, elha restablert la universalitat del sistema de salut, ha eliminat el copagament farmacèutic, ha aplicat la cartera comuna de lesi ha engegat la major ampliació de personal sanitari de la història amb la contractació de 90.000 nous professionals."Quan nosaltres vam arribar al govern hi havia 3.000 sanitaris menys al sistema dels que va deixar, i avui n'hi ha 90.000 més", ha sentenciat. Segons Sánchez, elva utilitzar laper imposar els seus "dogmes neoliberals" quan "la realitat en un país profundament desigual" és que "van obrir les portes a les retallades".El president espanyol ha apuntat que lesque mantenen les retallades són els que governa el PP, i ha recordat que el 40% de la població deha de recórrer a una. "El vot importa, perquè amb el vot elegim si es privatitza el sistema nacional de salut o s'aixequen nous hospitals, i si hi ha copagament o no".

