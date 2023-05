Catorze exdirigents de Ciutadans demanen el vot per a Daniel Sirera

"Em van fotre amb els toros"

Elha fet aquest dissabte una nova passa per engolir l'espai cada cop més esquifit de Ciutadans. Un grup dedel partit taronja han expressat el seu suport al candidat del PP a Barcelona,. Ho han fet en un acte a Vil·la Florida, a la Bonanova. El PP vol fer-se com sigui amb el votant de Ciutadans i s'ha llançat a una crida al vot útil del "constitucionalisme".Daniel Sirera ha afirmat que el PP és ara, qualificant d'"històric" l'acte electoral. El candidat ha assegurat que Barcelona "es recuperarà de la dolorosa ferida provocada pel processisme" i que ara toca "derrotar el separatisme i els partits d'esquerra que juguen amb ell per carregar-se Catalunya i Espanya". Sirera ha acabat amb un, proclamant que, amb la unió del constitucionalisme, Barcelona "tornarà a ser la millor ciutat del món"., regidor de Ciutadans en el darrer mandat que fa uns dies va fer pública la seva afiliació al PP, ha fet de mestre de cerimònies de l'acte i, ironitzant amb el lema de Ciutadans, Allibera't!, ha fet una crida a tota la gent de Ciutadans ai adherir-se al projecte del PP.una de les primeres diputades de Ciutadans al Parlament, ha fet una crida a la unió del constitucionalisme, reclamant que el constitucionalisme ha d'"estar per decidir" al consistori. Ha fet un elogi de Daniel Sirera i del seu missatge de recuperar "la millor Barcelona, la de l'esperit olímpic". Ha demanat al candidat que sigui "generós" per integrar persones de moltes procedències.Ha intervingutde Ciutadans i. Alegre ha explicat que per ell, després de dècades de militància socialista, va ser definitiu la prohibició de les curses de brau. "i després em van fotre amb els toros", ha dit. Després de defensar els toros, ha fet un elogi a recuperar la "Barcelona cospolita".L'últim dels fundadors de Ciutadans que ha parlat en l'acte ha estatPoc conegut públicament, García Bofill ha estat una persona rellevant en la història del partit taronja, on va ser president del consell general i va assumir interinament la presidència del partit quan Albert Rivera va renunciar. García Bofill ha assenyalat que dona suport a Sirera per impedir que el constitucionalisme quedi amb una representació molt reduïda i cal ser realistes. "Pot agradar més o menys, però la realitat és que el PP és l'única força constitucionalista que pot estar al consistori".Els altres exmembres de Ciutadans presents en l'acte eren:, exdiputada al Parlament i consellera de districte a Sarrià; el també exdiputat i exsecretari d'organització Jorge Feijoo, conseller de districte a les Corts; l'exconseller a les Corts Alberto Pichel; l'exconsellera a l'Eixample Aurora Sáez; Inmaculada Berdié, cap de gabinet del grup municipal de Ciutadans fins ara; l'excoordinador a la Diputació Javier González Blesa; l'exdiputat Jesús Galiano; l'exconseller de Sarrià Pedro Miret; la consellera de districte de Sarrià Eva Eladi, i el fins ara responsable de logística de Cs, Luis Díaz Vargas.L'obsessió del PP aquests dies és escombrar els seus competidors del camp de la dreta constitucionalista i sumar tot el que pugui entre Ciutadans i Vox. Avui, amb el fitxatge d'una part dels fundadors del partit taronja, creu haver donat un pas endavant.

