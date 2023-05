La CUP s'erigeix com l'única opció per fer virar Barcelona cap a l'esquerra

L'única candidatura independentista

Els comuns han de decidir: o CUP o PSC

A la Fabra i Coats s'hi fa aquest cap de setmana la, la fira d'idees i llibres radicals, i, casualitat o no, laha triat la plaça de, just al costat, per fer-hi l'acte central de laper al 28 de maig. Superat l'equador de la campanya, els cupaires continuen a la frontera entre entrar i no entrar a l'Ajuntament, i aquests propers dies posaran tota la carn a la graella per intentar acabar de convèncer l'electorat i recuperar la representació al consistori, perduda ara fa quatre anys. Pocs minuts abans, els portaveus de la candidatura feien voltes al voltant de l'escenari repassant els discursos abans de pronunciar-los davant del centenar de persones que ha assistit aquest migdia a Sant Andreu.L'acte de Barcelona s'ha fet simultàniament amb el de Palma, on la CUP presenta candidatura per primera vegada candidatura de la mà de. "La CUP creiem i som Països Catalans", ha dit Reguant. A ritme de Tyets, Zoo i Antònia Font -"som Països Catalans", també en la tria musical-, el missatge ha estat clar: la CUP és l'única opció per fer virar l'Ajuntament i la ciutat de Barcelona cap a l'esquerra davant d'uns partits -ERC, Junts, els comuns i el PSC- que tenen "el mateix model de ciutat" i es volen repartir un pastís a través d'uns pactes que no serviran per resoldre les necessitats dels veïns. "Volem entrar a l'Ajuntament perquè el teatre que tenen muntat deixi de funcionar", ha dit la candidataLa CUP ha estat fora de l'Ajuntament aquests últims quatre anys, temps que la formació ha aprofitat per fer una anàlisi interna per entendre les raons per les quals va quedar fora del consistori l'any 2019. Lluny de la Plaça Sant Jaume, els cupaires han continuat defensant la seva proposta als carrers, però ara volen tornar a guanyar la representació per "defensar les polítiques de transformació" des del consistori. "És urgent que la lluita de les classes populars estigui representada a l'Ajuntament", ha dit Changue, que ha criticat les discursos "triomfalistes" dels comuns sobre la llei de l'habitatge.En un escenari en què ja s'està parlant de pactes postelectorals, la CUP ha posat les seves condicions sobre la taula per si, arribat el moment, els seus vots són necessaris. Els cupaires només s'asseuran a parlar si existeix una defensa del català, de l'autodeterminació, el decreixement turístic i la lluita per l'habitatge. "La CUP ha d'entrar per confrontar l'Estat i els lobbis; hem de fer un front comú per impedir que ens continuïn explotant impunement i per defensar les vides i els barris", ha ressaltat Changue. Des de la CUP es defensa aturar l'ampliació del Port de Barcelona i convertir l'Ajuntament en "pionera" en la defensa del dret a l'habitatge contra els grans tenidors. Una proposta, en aquest sentit, és fer un referèndum per fer fora els fons voltor i limitar els creuers i els pisos turístics.La CUP ha assenyalat directament ERC i Junts, a qui ha acusat de "guardar l'estelada al calaix" en aquestes eleccions. Per això, els cupaires s'han reivindicat com l'única opció veritablement independentista davant d'Ernest Maragall i Xavier Trias. El candidat d'ERC, han dit, ha "descobert" l'Estat i "li agrada". "Senyor Maragall, aquestes eleccions no van només de gestió, també van de pais", ha etzibat Changue. També ha estat blanc de crítiques l'alcaldable de Junts, que segons la CUP ha certificat el viratge de Junts cap a la Convergència més clàssica. El diputat al Parlamentha estat clar: Volen posar els ajuntaments al servei del gran capital a canvi de poder, això no té res a veure amb la sobirania del país".Els cuapires han estat clar també per desmentir un dels missatges habituals dels partits, el clàssic "governaré per a tothom". Ells no ho faran. "Nosaltres no volem governar per a tohtom: governarem a favor de les classes treballadores de la ciutat, contra la patronal i el capital", ha defensat Riera. En aquest sentit, els cupaires han exigit a ERC, comuns, Junts i PSC que es posicionin en la "guerra" que es viu a Barcelona., ha resumit Changue. En un context de crisi econòmica, social, política, i amb el dret a l'habitatge en qüestió, la CUP conclou que tothom s'ha de posicionar entre defensar els drets dels ciutadans o bé el capital.La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí ha demanat fugir del "vot útil", com demana el PSC, ERC i els comuns. "La utilitat té dos problemes: és absolutament reduccionista i aquesta gent ja governen a l'Estat, a la Generalitat i a l'Ajuntament i la utilitat sembla que no està aconseguint arreglar els problemes de la gent", ha dit Vehí. La diputada ha dit que, sustentar el règim de 1978 i impulsar macroprojectes o gestionar malament la sequera. Vehí ha criticat que el Govern mantingui "l'aixeta oberta pels guiris" i la tanqui pels pagesos. La CUP ha demanat que la gent voti pensant com pot ser feliç o viure millor. "Aquesta és la pregunta i això és el que hauran de decidir els comuns a Barcelona:", ha dit la diputada al Congrés. Vehí ha dit que dins de l'Estat "no hi cap cap dret" i ha erigit la candidatura de Basha Changue com l'alternativa que defensa els serveis públics i que confronta Jaume Collboni i la "ciutat aparador". "El país es construeix des de baix i a l'esquerra, des del municipalisme transformador", ha reblat. La CUP, ha insistit, no vol gestionar ni guanyar diners, sinó "transformar-ho tot".

