Trias reivindica sense embuts el pactisme de l'era de Convergència

Una dependència "intolerable"

Continuen els atacs al PSC

"He vingut per guanyar i per transformar la nostra ciutat", ha arrencat aquest dissabteen l'acte matinal celebrat al, al districte de Sants-Montjuïc, el més gran de Barcelona. Ha estat una intervenció lluïda, molt aplaudida, possiblement la més política de tota la campanya. Per què? Perquè ha estrenat la carta de l'enfrontament "seriós" amb l'Estat per augmentar la competitivitat de la ciutat, perquè s'ha obert a "col·laborar amb tothom" reivindicant l'esperit de l'antiga Convergència -"foteu-vos", ha dit als que critiquen aquesta tendència- i perquè ha indicat que "no es baixarà mai els pantalons" ni se l'utilitzarà "mai" per enfrontar-se al Govern o bé a la resta de Catalunya. El Trias més genuí quan arriba la recta final de la campanya, on Junts arriba frec a frec ambLa reivindicació de Convergència -que li ha sortit de l'ànima, de manera genuïna, ja al final de la intervenció- lliga amb l'esperit de la candidatura que ha bastit Trias, plena de perfils provinents de les etapes anteriors a la formació de Junts. Hi ha, entre d'altres, que aporten un component pragmàtic en comparació a altres sectors de Junts més arrenglerats amb, que fa campanya nacional i només ha participat en un acte de campanya amb Trias. Una reivindicació del passta, aquesta de Trias, pensada per accentuar el perfil pactista -també amb el PSC, tot i els atacs a Collboni- i que també entronca amb la voluntat de recuperar la institucionalitat."Un 30% de la gent que viu a Barcelona se n'aniria de la ciutat. Ostres, això és gravíssim! No pot ser de cap de les maneres", ha apuntat Trias, que ha carregat amb duresa contra Colau per la seva aposta pel "decreixement". "Som punters en. Volem indústria, comerç, turisme, noves tecnologies i un model que ens permeti tenir salaris adients per no competir en baixos preus", ha ressaltat el dirigent de Junts, que ha carregat contra el "grau de dependència intolerable" que tenen projectes de la ciutat en relació a l'Estat.L'exalcalde ha indicat que cal portar la ciutat "allà on no hauria d'haver marxat mai", i ha elogiat l'equip que l'acompanya, a qui deixa protagonisme en els mítings i en els missatges de campanya. "Això ens permet tenir lideratges. Quan poses tanta gent important junta hi poden haver problemes, però hi ha un avantatge: s'estimen. Això ens fa guanyadors, no us enganyeu. Això la gent ho percep", ha remarcat Trias, que ha elogiat que partits diferents -Junts, el- s''hagi unit per anar a les eleccions. "I no es pot canviar la ciutat si no te l'estimes", ha insistit el candidat a l'alcaldia, que també ha volgut ressaltar que Barcelona és la capital de Catalunya i, per tant,Abans de Trias, qui ha intervingut ha estat, número dos de la llista i al capdavant del districte de Sants-Montjuïc. "Es tracta d'escoltar, entendre què es demana i fer una tasca de cohesió i de barri", ha ressaltat l'exconsellera de la Presidència, que es va refugiar en la política municipal després de deixar el Govern a les portes de l'1-O. "Si votes Trias, se'n va Colau, i amb ella marxen els problemes enquistats de la ciutat: la inseguretat, el caos circulatori i la grisor. I si votes Collboni, Colau es queda. Ja va passar fa quatre anys: és Collboni qui va ordir el pacte perquè l'alcaldessa ho continues sent", ha resumit Munté, en la línia de l'estratègia de campanya que es va posar ahir en marxa per entrar al cos a cos amb el candidat del PSC "Resulta que el senyor Collboni, el turista Collboni, tenint com té tots els ministres aquí, és incapaç de dir que ja n'hi ha prou i que es digui que. Cal tenir sentit de capital de Catalunya, una capital que té un problema molt greu amb les infraestructures ferroviàries", ha apuntat l'exconsellera, que també ha demanatdavant la "inoperància" de l'equip municipal. "Ja n'hi ha prou de no aixecar la veu perquè s'enfadi l'amo. Si votem Trias, direm bon vent i barca nova a Colau i a Collboni", ha insistit Munté., número tres de la candidatura i director de la campanya de Trias, ha assenyalat que Junts està "en el bon camí" per. "No comencem de zero enlloc. Allà on anem tenim la feina feta, tenim un full de serveis que, et votin o no et votin, et reconeixen", ha ressaltat Martí, que ha tret pit d'haver treballat "sempre" amb totes les entitats de la ciutat, siguin o no afins. "Sants-Montjuïc és el districte més gran en extensió, un 23% del territori de la ciutat li pertany, de manera que hi ha molta gent a atendre i. Ha arribat l'hora decisiva, i diumenge vinent ha d'arribar l'hora del canvi. Només hi ha un canvi possible, que és Trias per Barcelona", ha remarcat l'home fort del candidat, que ha lamentat elque viu la ciutat amb Colau i Collboni. "Per la gent que dubta, hi ha un únic canvi. Només hi ha un pla A, que és el de Trias", ha emfasitzat.

