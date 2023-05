«Eufòria» tria els sis semifinalistes amb la decisió més difícil del públic

Quins són els sis semifinalistes d'Eufòria?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre.

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing.

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència.

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

ja coneix els sis semifinalistes de la segona edició. En una desena gala d'emocions a flor de pell, els seguidors del programa saben que la recta final del programa serà protagonitzada per l', la, la, la, eli l'. Precisament aquesta última concursant va ser la que el públic va triar com la sisena semifinalista, en un final dramàtic en què la Paula va quedar fora només pel 2% dels vots.Així doncs, la Paula, que va tornar al programa a la gala de repesca, va rebre el 49% dels suports mentre que l'Elena va arreplegar el 51% dels vots. L'eliminada va cantar, de Zoo, mentre que la salvada pel públic va interpretar, de Beyoncé. La resta de concursants no van ser nominats pel jurat, fet que ratifica el gran nivell que van demostrar.La Jim va mostrar la seva faceta més roquera ambde Bon Jovi, l'Alèxia va cantarde Whitney Houston; la Carla va impressionar ambde Céline Dion; la Sofia, que era immune, va portar el ritme ambde Llil Nas X; i el Tomàs va enamorar amb la seva mare al piano interpretantde Joan Manuel Serrat, aconseguint ser el favorit.D'altra banda, els sis aspirants a fer-se amb la segona edició del concurs també van rebre una gran sorpresa. I és que el copresentadorva anunciar que el guanyador del programa tindrà l'oportunitat de cantar amb ell una cançó al concert que farà alel pròxim 30 de juny. El terrassenc, per petició del públic, també ha accedit a cantar al concert d'Eufòria que es farà al mateix recinte el 2 de juliol.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola