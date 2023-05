ERC carrega les tintes contra el PSC i Junts: «El vot que no vagi a nosaltres avalarà el règim»

Maragall, a Trias: "No jugui al projecte unionista"

Més enllà d’unes eleccions municipals, en aquests comicis ERC es juga mantenir el títol de primera força del país, i demostrar que la presidència de la Generalitat i la força al Congrés dels Diputats han vingut per quedar-se. Per això els republicans volen tenir més alcaldies que mai i, sobretot, fer encara més forat a l’àrea metropolitana d’unen creixement constant. És per això que en aquesta campanya s’han situat al centre dels actes, com el d’aquest dissabte a, algunes de les apostes que més vol impulsar el partit:per Barcelona,per Santa Coloma de Gramenet,per Cornellà iper Terrassa. Tots ells, han protagonitzat l’acte central de campanya acompanyats per, i, amb un dur discurs contra la "sociovergència", i erigint-se en l'única garantia independentista per revertir la situació al cinturó roig. "Qualsevol vot independentista que no vagi a ERC a l'AMB, és un vot tirat que avala el règim que va en contra de l'esperança de la gent del país", ha esbombat Junqueras.El president del partit ha assegurat que els més de 30 anys en què PSC i Junts s'han repartit el país han creat un "oasi de comoditat" que per a la societat catalana ha estat un "fangar". I per això ha reivindicat que la seva formació vol arribar al poder per retornar-lo al poble: "Tenim l'esperança que el poble sedavant laque ens volen imposar". Així mateix, ha reivindicat el seu partit com el que més ha patit i lluitat per la independència: "Només nosaltres vam viure la repressió de la dictadura, només nosaltres vam preservar la idea de la independència, només nosaltres hem fet trontollar el règim. Només nosaltres vam obligar [Junts] a dir que també són independentistes, encara que avui Trias digui que Convergència ha tornat".El president de la Generalitat,, ha situat el 28-M com una elecció entre l'immobilisme del PSC o la transformació d'ERC: "Que continuïn passant els de sempre, o que passin coses noves". També, fent un joc de paraules amb el lema del PSC que clama posar Catalunya en marxa, ha furgat en la gestió de la Renfe: "Com voleu que posin Catalunya en marxa si són incapaços de posar en marxa un tren de Rodalies?". Per això ha erigit ERC en el "" per millorar la vida de la gent, i per canviar 40 anys en què PSC i Junts s'han repartit el país: "El país no és propietat de blaus i vermells, és propietat del poble de Catalunya". Aragonès ha acabat la seva intervenció amb el crit de "", una proclama que ha aixecat l'auditori, que s'ha fos en crits d'"": això no havia passat encara des de l'inici de campanya."Som la dissidència política, social, democràtica i transformadora". La secretària general dels republicans,, que ha participat de manera telemàtica, ha promès un canvi de tendència a l'àrea metropolitana, apuntalant la figura de Rufián. "Fins al dia d'avui els socialistes dormien tranquils al cinturó roig. Dormien molt tranquils, però Rufián els ha avisat que es vagin preparant", ha dit des de Ginebra. Ha assegurat que amb la forta aposta d'ERC al cinturó roig, els "privilegis" del PSC s'han posat en dubte, i que per això comencen a tenir "tremolor". "I quan veuen tremolar els seus privilegis, utilitzen tot el que tenen al seu abast per intentar aturar-nos. I no ho aconseguiran per més que utilitzin la pressió política", ha afegit.Des d’un inici aquest acte, punt d’inflexió quan falta poc més d’una setmana per les votacions, estava projectat a, emblema, per la notorietat de Rufián, d’aquesta batalla al cinturó roig. Les previsions de pluja, però, han canviat el pla dels republicans, que el divendres van decidir preventivament ubicar l’acte a Cornellà, per la falta d’espais tancats on celebrar-ho a Santa Coloma. L'alcaldable republicà colomenc ha obert foc contra la seva adversària, l'alcaldessa socialista, per les crítiques contra ell per presentar-se després d'anys sense viure a la ciutat on va néixer. "Em diu paracaigudista. És una falta de respecte cap a centenars i milers de persones que vam haver de marxar de Santa Coloma per poder viure i treballar, perquè no teníem una casa al centre al carrer Major com ella. I no per això som més ni menys colomencs", ha etzibat Rufián. Així mateix, ha reivindicat el rol dels republicans a Madrid, que ha resumit en "negociar i aconseguir". "No som els responsables de les decisions del PSOE. Som els responsables de les seves rectificacions", ha clamat."Som a la capital de la Catalunya socialista. Hem vingut a laper dir-los a la cara que això s'ha acabat", ha diten l'inici de la seva intervenció. Com a exmilitant socialista, ha assegurat que molts dels seus excompanys de partit van marxar "tips" de la "deriva sucursalista" d'un PSC que renegava del dret a l'autodeterminació. L'alcaldable ha acusat el PSC de ser un "tap" per a la Catalunya sencera, que ha empobrit els pobles i municipis, i en especial Barcelona. "No volen governar-la, volen afegir-la al camp de la submissió, per sotmetre-la al PSOE, que fa ostentació de l'espionatge polític, que no vol canviar la llei d'estrangeria. Per sotmetre-la a un PSC que ha convertit la gestió municipal en corruptela sistemàtica". Però què vol fer Maragall a la ciutat?Però Maragall no només ha carregat contra el PSC. També ha advertit sobre el coqueteig deamb partits espanyolistes, i per això l'ha instat a no ser "còmplice" de l'"operació d'estat". "Li demanem explícitament que no contribueixi a la marxa enrere de Barcelona, que no jugui alque està damunt la taula", ha clamat. Així mateix, l'ha responsabilitzat d'haver situat l'actual alcaldessa,, en una bona posició: "Trias no guanyarà les eleccions. Ha quedat clar que el seu desembarcament ha consistit a treure Colau del forat, tornar-la a reviure", ha afegit. Junqueras, sobre la batalla a Barcelona, ha dit que Maragall vol "salvar la capital del país enfront dels que només es presenten per salvar el seu partit", en referència a Junts.​Durant aquests últims dies les primeres espases del partit s’han deixat veure arreu. Aragonès, Junqueras, Marta Vilalta i Aragonès han fet ruta durant la primera setmana a Manresa, l'Hospitalet, Mataró, Mollet del Vallès, Sabadell Reus o Vic. En les següents jornades continuaran actes en ciutats clau on ERC té moltes esperances, com Girona, Lleida, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat i Tarragona. En tots aquests indrets els discursos han transitat per diverses vies: ERC com a garantia dedavant l’de la sociovergència, ERC com aper frenar la dreta constitucionalista, i ERC com a garantia de bon govern i gestió, pels 90 anys d’història sense casos de corrupció.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola