«Fast and Furious X»: que ningú aturi aquest despropòsit, sisplau

. Sessió de les 21.50 als. Upper Diagonal, a tocar del Club Tennis Barcino i de l'. Sala 9, tràilers de qualitat, adults -aparentment- funcionals que porten-la influència estètica del col·lectiu streamer és insondable, fins i tot en aquells que sumen més de tres dècades-, adolescents que no dubten en lluir la caputxa de la dessuadora com si fos una idea raonable, parelles que atenen videotrucades quan la pel·lícula és a punt de començar. Per sort, el menú degustació només inclou bols deEls cinc primers minuts de Fast and Furious X deixen clar al públic que trobarà exactament allò que busca , persecucions, armes, trets, un argument que, un dolent arquetípicament dolent que arriba a molestar de tant histriònic i uns protagonistes principals que tenen la fórmula per sortir vius de qualsevol situació, per inversemblant que sigui. Sobretot, interpretat per, motor de la saga i que ha sabut construir un personatge icònic amb la mateixa capacitat gestual que una planta carnívora.De què va la desena entrega de la saga? Doncs del mateix que les nou anteriors. Fast and Furious és exactament el mateix que un, i que consti que és un elogi. De la mateixa manera que entrar en un restaurant de la cadena de menjar ràpid nord-americana és una garantia -allà on siguis del món existeix la certesa que eltindrà el mateix gust, que les patates fregides hauran passat exactament el mateix temps a la fregidora, que elposterior aportarà els mateixos quilos de sucre per llençar la dieta a la brossa per la via ràpida-, la saga protagonitzada per Diesel concedeix tranquil·litat a l'espectador. Com que no s'espera profunditat, com que no s'esperen girs de guió magistrals, com que no s'esperen personatges matisats, la trama es pot permetre el luxe de desenvolupar-se en un carril que no té cap sentit, però que. Ser previsible, en el fons, és una virtut.Cotxes que disparen bales de canó? Endavant. Cotxes que poden llançar-se en marxa d'avions, aterrar sobre altres vehicles sense patir desperfectes i continuar perseguint els enemics com si no hagués passat res? Fet. Baralles a cops entre dues protagonistes tancades en una presó que no té cap sentit dins la trama? Una idea brillant, evidentment. Que es poden captar actrius respectables como la sempre generosaper integrar-les amb calçador en la trama? Talonari i cap a dins. Que el dolent ha de tenir un punt còmic? Doncs s'agafa el simpàtic -i vigorós-i se'l deixa desplegar un personatge insuportable, a mig camí del Lex Luthor de Jesse Eisenberg a Batman vs. Superman i elde Jared Leto. Que s'han de fer més diners? Es parteix l'última entrega en dues i Déu -la taquilla- dirà.La factura tècnica, per descomptat, és impecable.immaculades -el director, que ja va capitanejar clàssics del gènere com Transporter, demostra que sap gestionar el pressupost-, ciutats destruïdes -Roma s'endú la pitjor part de la megalomania del dolent Momoa- i artilugis d'alta tecnologia que permeten trobar a l'instant la família del protagonista per fer-li tan xantatge emocional com sigui possible. En una espècie d'Avengers de lai les quatre rodes, també hi té el seu espai, que apareix amb el distanciament propi de qui és autoconscient d'estar fent un cameo -ben remunerat- i amb la vestimenta pròpia de qui s'ha acostumat ali té oblidat el trajecte cap a l'oficina. Cap retret: és l'únic actor del món capaç de transmetre més contundència amb menys gestos.Com no podia ser d'una altra manera en base al perfil sociològic del públic, la pel·lícula -de final obert, perquè el negoci mai s'acaba- es tanca amb uns aplaudiments que sonen exactament igual que els que s'escolten quanaterra en qualsevol capital europea -preferiblement low cost- un divendres a la nit, a les portes d'un cap de setmana de molt menjar ràpid i begudes d'etiqueta adulterada. Les caputxes adolescents i les gorres indoor d'streamer s'aixequen un punt d'hora de les cadires i ja són al passadís quan arrenca l'-hi ha alguna saga que no s'hagi acomodat a fer servir aquest recurs tronat per mantenir l'atenció de l'espectador?-, que dona pistes sobre la nova entrega. Que no s'aturi mai el despropòsit, encara que contingui lliçons arnades sobre la família, la paternitat i l'amistat. Mentre existeixi Fast and Furious, mentre existeixi el cinema previsible,tindrà garantida la supervivència.

