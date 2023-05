Aragonès reivindica la tasca internacional de Rovira l'endemà del dictamen de l'ONU sobre Puigdemont

Rovira assegura que no tornarà "aviat"

Ara fa gairebé sis anys, l'estiu del 2017, Marta Rovira omplia la sala del Sucre de Vic per explicar com funcionaria l' Amb un power point al darrere, va detallar als seus conciutadans que seria un procés electoral "com sempre" i va convidar tothom a votar per "legitimar" el referèndum. Pocs mesos després es veia obligada a exiliar a Ginebra per fugir de la repressió contra l'independentisme i encara no ha pogut tornar. Des d'allà, però, ha seguit conduint les regnes d'ERC al costat d'Oriol Junqueras, i també ha aprofitat la centralitat deper treballar l'esfera internacional. Aquest últim element és el que ha reivindicat el president de la Generalitat,, en un acte de campanya a la capital osonenca, al recinte firal del Sucre, just un dia després de fer-se públic el dictamen de la Comissió de Drets Humans de l'ONU que afirma que l'estat espanyol va vulnerar els drets polítics de Carles Puigdemont . "Moltes resolucions de les quals s'han anat coneixent no serien aquí sense la constància de la Marta Rovira", ha dit Aragonès davant de gairebé 200 persones.Des d'aquesta capital osonenca -que és uni ara de Junts sota la batuta de l'alcaldessa,el cap de l'executiu ha iniciat el seu discurs prometent que treballarà "incansablement" perquè s'acabi la, i per fer possible que Rovira torni a Catalunya. "La primera estació on anirà serà Vic i la rebrà Maria Balasch -alcaldable dels republicans al municipi-, la segona estació serà el Palau de la Generalitat i la rebré jo com a president", ha dit Aragonès, que també ha agraït a Rovira ser-hi en els moments "més complexos". "Gràcies pel lideratge i la confiança".Abans del president de la Generalitat, però, havia intervingut Rovira en l'acte de forma telemàtica, i també amb agraïments. Concretament, cap a dues persones que es trobaven a la primera fila de l'auditori, el Joan i la Rosa, els seus: "Gràcies per ajudar-me cada dia a seguir dempeus", ha dit la secretària general dels republicans, visiblement emocionada. I també ha agraït a tota la gent de Vic que durant aquests cinc anys que ella porta a l'exili, els hagin fet costat i cuidat. Així mateix, ha assegurat al públic que a Ginebra no s'oblida de les arrels vigatanes, i que va explicant arreu que Vic "és ladel món".Ara bé, també ha relatat que no podrà visitar aviat la seva ciutat, arran de la causa secreta que la relaciona amb l'organització de Tsunami Democràtic . "Encara trigaré una mica més a tornar. La meva estada a Ginebra s'allarga, malauradament. Ho lamento, és evident que tinc ganes de tornar a Vic", ha afegit. Abans de tornar, ha dit que vol estar segura i saber de què se l'acusa. "Davant la causa del Tsunami, defensarem el dret de manifestar-nos tantes vegades com faci falta", ha afegit.Rovira, que ha parlat durant més de 20 minuts, ha aprofitat també per carregar contra els exsocis, Junts, als quals els ha retret no haver lluitat al costat d'ERC en negociacions amb l'estat espanyol, com la posada eno l'abolició del. "Ens deien que era impossible. I ho hem aconseguit treballant internacionalment, fent valdre la nostra força política", ha reivindicat.Aragonès i Rovira no han estat els únics a acompanyar Balasch. També s'ha desplaçat fins a Vic la portaveu dels republicans,, que ha fet el rol de reivindicar la feina d'ERC en l'esfera catalana i especialment al Parlament. Així, ha recordat algunes de les últimes actuacions més conegudes: el pacte per protegir el català davant les "" dels tribunals, i ha reivindicat que el Govern d'ERC està tirant endavant la revolució "més gran que s'ha fet mai" en l'àmbit delAmb el desplegament d'algunes de les primeres espases d'ERC en aquest municipi governat any rere any per Convergència i després Junts, els republicans aspiren a fer forat per guanyar rellevància, fent ús d'un discurs independentista incloent. "Volem treballar per al Vic sencer, que faci de la diversitat un actiu per construir un futur per a tothom", ha apuntat Rovira en el transcurs de la seva intervenció. A la sala, hi havia desenes de persones migrades seguint l'acte.I també ha reforçat la idea el president de la Generalitat, que ha reivindicat ERC c om l'alternativa davant els de "", en referència al PSC i Junts. Dels socialistes, ha criticat que diguin que ara no toca parlar de la independència perquè la gent està preocupada per "la feina o l'habitatge", i dels juntaires, que diguin que només toca parlar de la independència i no de l'habitatge. "Nosaltres farem les dues coses alhora", ha promès. I també ha acabat amb un retret directe contra Junts per la gestió de la sequera. "Cap lliçó. Si s'ha de censurar una gestió que sigui la de Junts, que ens van deixar en una sequera d'inversions de les quals ara paguem les competències", ha etzibat el president de la Generalitat. Demà la ruta segueix amb l'acte central, a Cornellà de Llobregat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola