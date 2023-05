Múltiples concentracions exigeixen a Veritas la readmissió de la treballadora acomiadada per parlar català

📍Ens concentrem davant dels establiments de Veritas per reclamar la readmissió de la treballadora acomiadada i en defensa de la llengua catalana.



💥Diem ben fort: DRETS LINGÜÍSTICS TAMBÉ SÓN DRETS LABORALS! pic.twitter.com/p4rDs8M2pG — LA INTERSINDICAL (@LaIntersindical) May 18, 2023

Laha organitzat aquest dijous a les 18:30 de la tarda concentracions a Barcelona, Lleida i Girona per protestar contra el que titllen deper part de la companyia de supermercats saludables. Ho fan d'ençà que va transcendir als mitjans de comunicació la notícia que l'empresa haviauna treballadora d'un local de Puigcerdà per parlar en català amb els clients Així doncs, el sindicat s'ha plantat a quarts de setde Veritas a tres províncies del país per reclamar la readmissió de la professional i defensar la llengua nacional. Segons l'entitat, "els drets lingüístics també són drets sindicals".Un grup de simpatitzants ha cridat proclames davant d'un dels establiments de la companyia en defensa de la treballadora acomiadada, ja que consideren que és injust que se l'hagi fet fora del seu lloc de feina per usar normalment el català com a llengua de treball.Segons la Intersindical, "les relacions de poder" -com les de l'afectada amb el supermercat- "sempre tenen una dimensió lingüística, que a Catalunya es manifesta en laAquesta acció s'emmarca en undirecta que ja va anunciarEndavant OSAN i la Coordinadora Obrera Sindical ara fa tot just una setmana. Aleshores, a manera d'estrena, van vandalitzar botigues de l'empresa arreu de Catalunya amb guixades com ara: "Veritas acomiada per parlar en català".

