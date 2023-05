Collboni agita l'espantall del procés per guanyar-se la «gent d'ordre» de Barcelona

Americanes, corbates per sobre de la mitjana i bons pentinats.sempre demana el vot progressista, però també el, per guanyar les eleccions a Barcelona. I avui, al, ha mirat seduir la "gent d'ordre" barcelonina agitant l'espantall del procés, que segons el candidat del PSC representa. Si hi ha una franja d'electors que dubta entre Collboni i Trias, l'alcaldable els ha deixat clar que ell. "Xavier Trias és el candidat de la inseguretat jurídica", ha dit, pels seus vincles amb el partit de, i perquè és partidari de la independència unilateral i, segons Collboni, vol que es paguin els impostos a l'agència tributària catalana -Trias es va desmarcar de la proposta- o fer complir el mandat de l'1-O.Entre el públic, l'exconseller, el director de Sport,o l'empresari i exdirectiu de la junta de Bartomeu, que han volgut escoltar de prop les propostes de Collboni. El missatge final del candidat, de fet, ha estat dirigit al votant indecís, i ha estat clar: "Imagineu-vos la nit electoral guanyant nosaltres i quines conseqüències tindria per vosaltres i les vostres famílies, o guanyant Colau o Trias. Penseu-hi un minut i ja veureu que tindreu clar qui votar". Si els fa por un retorn al 2017 de la mà de Trias o que arribi finalment una espècie de comunisme de la mà de Colau, la candidatura de Collboni és la seva. Ell aportarà "ordre, sentit comú i seguretat".Fa quatre anys, encara amb l'auge del procés, a Sarrià hi va guanyar, amb. Fa vuit anys, el 2015, hi va guanyar, amb Xavier Trias, i Collboni espera fer-hi forat aquest 28-M. A les autonòmiques de 2021, els socialistes van quedar a prop de Junts. L'alcaldable del PSC ha demanat el vot per governar "amb els menors lligams possibles" i ha ressaltat la importància de la col·laboració iamb el govern espanyol i la Unió Europea. "Jo no aniré a Waterloo, aniré a parlar amb els comissaris europeus", ha afirmat. Els dards a Trias han anat acompanyats de retrets a Ada Colau per ser la candidata del "decreixement" i del "no a tot". "Fa massa temps que diem que no a qualsevol iniciativa professional o del sector privat", ha lamentat.La candidatura de Collboni ha volgut jugar la carta de Maria Eugènia Gay davant d'un públic "amic". Ha estat el primer acte de campanya amb mitjans de comunicació de la número 2 de la llista del PSC, per qui es reserva un lloc destacat en el proper govern municipal. ": quatre fills, un despatx professional, i ara serà la primera tinenta d'alcaldia", ha dit, i ha professat "" per a la seva número dos i fins i tot ", en el sentit no estricte de la paraula". Gay, que jugava a casa, ha celebrat trobar-se entre "amics i amigues professionals de tots els àmbits" i ha ressaltat el seu paper en la candidatura socialista. "Que jo sigui qui t'acompanya és un reconeixement a tots els professionals de Barcelona", ha afirmat.En format de conversa, Collboni i Gay han desgranat el seu programa començant per un punt que, molt probablement, ha agradat al respectable -l'ordre i la seguretat- i continuant per l'economia. "als problemes de la ciutadania i s'ha d'utilitzar per millorar la vida de la gent", ha dit Gay per introduir un tema que inquieta molts veïns, el de la multireincidència. Collboni i Gay han tret pit de la reforma legal per endurir les penes en cas de reincidència i també s'han compromès en la lluita contra les "".L'habitatge també ha estat un dels punts que han tractat davant del problema que els joves hagin de marxar de la ciutat i Gay ha volgut destacar les gestions "una mica d'estranquis de l'alcaldessa" que va fer Collboni per aconseguir la. "Vaig fer de munyidor de l'acord", ha resumit el candidat. L'acte ha acabat amb un còctel entre el candidat i els assistents.

