Feijóo reclama el vot útil de Ciutadans, Valents i Vox per tenir «la clau» de Barcelona

El líder del PP,, ha fet una crida aquest dijous al. Ho ha dit en l'acte central del partit a Barcelona, al, on ha intervingut junt amb el candidat a l'alcaldia,, i el president del PP a Catalunya,. Feijóo ha assegurat que si els votants de formacions que no són ni independentistes, populistes ni sanchistes voten el PP, Daniel Sirera tindrà "la clau" de l'Ajuntament de Barcelona. Feijóo ha reclamat el vot a tots aquells que volen que Espanya sigui "el que hem estat els darrers 500 anys".El líder del Partit Popular ha parlat davant unes 700 persones i ha presentat el seu com un projecte de "civisme, legalitat i constitucionalisme". Ha insistit en, saludant els militants i quadres provinents de Ciutadans que aquests dies s'incorporen al PP. Aquesta és una línia constant en el discurs i l'actuació del PP durant la campanya.Feijóo ha denunciat que es produeixena Barcelona cada dia, el mal funcionament de Rodalies ("que cada dia va pitjor"), assegurant que això demostra que al PSOE no li interessen que els serveis públics funcionin bé a Catalunya. Ha afirmat que l'únic candidat creïble és Sirera, a qui ha definit com ai ha dit que és l'única alternativa perquè no té cap responsabilitat en la situació creada, a diferència de Jaume Collboni i Xavier Trias.Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que Barcelona i Catalunya han patit dècades de "mals governs" i ha reclamat compromisos peri impedir que es puguin empadronar. Ha afirmat que el 46% de les ocupacions a l'estat espanyol es produeixen a Barcelona. També ha tret el tema de Bildu al Turó Park i ha qualificat d'impròpia d'un president quehagi acusat el PP de "no haver fet res per acabar amb ETA" i que "sempre li va interessar el terrorisme". Ha considerat que per Sánchez, "el PP és un partit més perillós que ETA" i ha afirmat que el president espanyol ha perdut l'oportunitat de posar fi als pactes amb Bildu. Ha criticat que Sánchez utilitzi el Falcon per fer lea seva campanya electoral i s'ha compromès a no utilitzar-lo mai per actes de partit si un dia és president.Sirera ha intervingut per dir que Barcelona ja no és "aquella ciutat moderna que el 1992 es va projectar al món, oberta i cosmopolita", la ciutat on tothom volia venir a viure i treballar. "Volem una ciutat segura, neta, que atregui inversions", negant que això ho puguin assolir. Ha advertit que als qui dubten entre votar Trias o el PP es poden trobar amb el que, segons ell, Trias ja va fer fa vuit anys: "Va preferir marxar i ens va deixar Colau".El candidat ha assegurat que només un govern del PP pot acabar amb l'ocupació, "que no es combat ni amb manifestacions ni amb", ha dit en al·lusió a Ciutadans i al fill del candidat de Vox, detingut amb una arma en una de les concentracions antiocupes a la Bonanova. Ha anunciat que demàal jutjat de guàrdia contra Colau i el president de la Generalitat per no perseguir els delictes que es cometen.Alejandro Fernández -que ha saludat Cayetana Álvarez de Toledo , que va fer públic fa uns dies que tenia càncer de pit- ha iniciat l'acte definint Barcelona com la víctima de les "males idees" del populisme, que han dut a la "catàstrofe" països com Veneçuela. S'ha referit al "no a tot, tret dels ocupes i el top manta" que caracteritzaria la gestió d'Ada Colau. "No hem vingut a redimir el món", ha afirmat, "sinó "millorar el que funciona i deixar el món una mica millor".Ha estat probablement l'única intervenció de Feijóo en la campanya municipal de Barcelona, ja que el 28-M el líder gallec s'hi juga molt a tot l'Estat i ha de seguir una cursa per territoris que ell vol que culmini a finals d'any a la Moncloa. Unadel PP al consistori barceloní seria una bona carta que podria treure el seu partit de la marginalitat política a Catalunya.L'indret triat pel PP -que té la seva seu molt a prop, al carrer d'Urgell- sembla indicat per treure la màxima eficàcia a l'objectiu prioritari dels populars:la resta de competidors en el camp de la dreta espanyola. Si, com indiquen totes les enquestes, Ciutadans i Valents desapareix de l'Ajuntament i, com apunta la majoria, Vox no arriba al 5% necessari, el PP es pot trobar per primer cop en molts anys com aen una institució rellevant.D'aquí la invocació contínua de Feijóo i Sirera al vot útil dels electors de dreta i centre dreta que no són catalanistes. I és en l'ecosistema de la Barcelona alta, on els missatges de Ciutadans, Valents i també Vox ressonen i troben empatia, on el PP està obligat a fer net de rivals en el mateix espai. Dimecres passat, va quedar clar, amb la presentació del regidor i membre encara del grup municipal de Ciutadans Paco Sierra com a nou afiliat al PP.

