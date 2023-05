Votar‑se ell mateix, la pista de Collboni per ser alcalde sense guanyar?

és un dels favorits per guanyar les eleccions. Les enquestes el situen amb opcions de quedar primer eli el rebuig que generaentre les candidatures deo elel fan tenir molts números d'acabar governant després de 12 anys sense governs socialistes a la ciutat. Si guanya les eleccions, aquest serà l'escenari més probable. Si queda segon, ha dit que se n'anirà a l'oposició. Ara bé, hi ha alternatives. En una entrevista aquest dijous al programa Cafè d'idees, Collboni ha deixat clar que els regidors socialistes que surtin escollits "votaran el candidat socialista, guanyi o no guanyi". Això tanca la porta a investir Colau o, però podria ser la via per convertir-se en alcalde sense guanyar les eleccions?Perquè això fos possible, seria necessària una aliança que sumés. La llei electoral, que regula com s'escullen els alcaldes, diu que en la sessió de constitució delses converteix en alcalde aquell candidat que obté majoria absoluta de vots al ple i, si cap l'aconsegueix, el regidor que encapçala la llista més votada. Així, en un escenari de victòria de Colau, si Collboni aconseguís tenir el suport de 21 regidors, podria desbancar l'actual alcaldessa i convertir-se ell en alcalde malgrat no haver guanyat les eleccions. El candidat del PSC no vol parlar de pactes -ni amb Trias ni amb ningú- i es veu amb opcions de quedar primer el 28-M. De fet, demanaper governar "amb les mans lliures i sense lligams". "Tenim un peu a l'alcaldia", deia fa uns dies en un acte a Nou Barris Collboni manté opcions de ser alcalde tant pels resultats que li pronostiquen les enquestes com per la manca de suports alternatius que té Colau. Trias, que diversos sondejos situen tercer en la cursa electoral, icandidat del PP, han ofert els seus vots per impedir que Colau repeteixi a l'alcaldia.és crític amb la feina de l'alcaldessa, però també ha descartat pactes amb el PSC. En un escenari hipotètic en què el PSC -els seus regidors votaran Collboni-,sumessin 21 vots, es podria donar la situació que les dues formacions votessin l'alcaldable socialista per evitar que la llista més votada -Colau- repetís al capdavant de l'Ajuntament. "No crec que jo sigui alcalde amb el suport dels partits de la dreta", deia Collboni en una entrevista amb Nació , preguntat precisament per la possibilitat de ser alcalde amb els vots de Junts i el PP. Durant la campanya, l'alcaldable socialista ha criticat Trias per amagar les sigles i per presentar-se pel partit de, malgrat que el candidat de Junts ha apostat per una posició moderada des que va fer el pas d'optar a l'alcaldia. Trias ha afirmat públicament que comparteix "model" econòmic i social amb Collboni, i que qualsevol pacte passarà per les seves mans i no pel partit. Les condicions de l'alcaldable socialista per pactar són polítiques socials, creixement econòmic i lleialtat a l'Estat, i Trias ha assegurat que es pot ser independentista i "complir la llei".Pel que fa al PP,s'ha obert a pactar, però també ha avisat que no donarà un xec en blanc ni posarà Barcelona "al servei de Sánchez o Puigdemont". Ara bé, els pactes el suport del PP al PSC a la capital catalana no es pot destriar de la batalla entre PP i PSOE a l'Estat, tant aquestes municipals com en les autonòmiques en diversos territoris. El PSOE ha convertit Barcelona en palanca per revalidar la Moncloa a finals d'any, però governar la capital catalana amb el suport del principal rival a l'Estat seria un moviment controvertit. També rebre els vots del partit de Puigdemont a la segona ciutat de l'Estat, que, alhora, suposaria un desgast per a la formació independentista.I en tot plegat hi ha un altre element a tenir en compte. Difícilmentpodrà mantenir-se a la Moncloa sense el suport d' Yolanda Díaz ha fet campanya activament per Colau en aquestes eleccions. ¿El PSOE avalaria un pacte amb Junts i PP per apartar la líder dels comuns de l'alcaldia, tenint en compte que necessitarà el suport del seu partit per mantenir-se al govern espanyol? ¿Forçaria reeditar l'aliança amb Colau, desautoritzant Collboni? Falten deu dies per a les eleccions del 28-M i els candidats defugen parlar de pactes i se centren a aconseguir els màxims suports possibles, precisament per no haver d'encarar escenaris plens de contradiccions, el de les

