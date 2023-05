El comitè de drets humans de l'ONU condemna l'Estat per haver violat els drets polítics de Puigdemont

.@UNHumanRights acaba de dictaminar que Espanya va violar els meus drets polítics en impedir que continues fent política al @parlamentcat el 2018. És la primera vegada que l'ONU surt en defensa dels drets polítics d'una persona que és a l'exili, i ho fa amb contundència… pic.twitter.com/NBjghxo7oM — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 18, 2023

Elha condemnat l'Estat per haver violat els drets polítics del'any 2018, quan se'l va suspendre com a diputat al Parlament. Aquell any, el fundador de Junts era el candidat amb més suports per arribar a la presidència de la Generalitat després de les eleccions del 21 de desembre del 2017, però va topar amb els impediments del(TC). L'alt tribunal, de fet, va considerar que la investidura no es podia dur a terme de manera telemàtica, i que calia que fos presencial. El president del Parlament en aquell moment,, va suspendre el ple previst pel 30 de gener del 2018, i la investidura de Puigdemont va quedar frenada per sempre. El dictamen considera que el fet d'haver vist frenada la seva tria no suposa una "violació"."L'Estat va violar el dret a la participació política, que és l'essència del govern democràtic", assenyala Puigdemont en un vídeo públicat a les xarxes socials en el qual indica que Espanya està. El dictamen també atorga 180 dies a l'Estat perquè publiqui de manera "àmplia", amb la "màxima difusió", el dictamen. "Estarem atents, perquè d'aquí a molt poc Espanya assumeix la presidència de torn de la Unió Europea (UE)", assegura l'expresident de la Generalitat en el comunicat. Puigdemont sosté que el retorn a l'Estat -circumstància exigida per presentar-se a la investidura- hauria comportat la, i que aquest és un dels arguments recollit pel comitè de Drets Humans de l'ONU.Segons el dirigent de Junts, es manté "intacte" la "violació de drets" polítics per part de l'Estat, i s'ha agafat a la resolució per assenyalar que tant ell comhaurien d'haver pogut assistir al Parlament per prendre possessió de manera plena del seu escó. "Estarem amatents de veure com Espanya informa l'ONU de què ha fet, i que tothom el pugui llegir", ha remarcat l'expresident de la Generalitat, que des del 2019 és eurodiputat. El 2021 va ser el cap de llista de Junts a les eleccions al Parlament, però només de manera simbòlica. El 2017, en campanya, va comprometre's asi guanyava les eleccions catalanes.

