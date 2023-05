Laestarà en estat d'. Així ho ha anunciat aquest dijous la(CHE) abans de celebrar la primera comissió del pla especial deL'anunci l'ha realitzat la presidenta de l'ens estatal,, on ha explicat que les subconques del Gállego-Cinca i la del Huerva se sumaran a les que ja estan en emergència i per això es passarà del 30% actual al 50%.En aquest sentit, Pascual ha recordat que un. La CHE preveu també que la situació empitjori de cara a l'estiu ja que no s'esperen pluges importants. Entre mesures a adoptar, a Catalunya s'intensificarà la coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per la vigilància i control de cabals.

