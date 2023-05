Ulleres i lentilles gratuïtes en una òptica municipal per atendre la pobresa: nova promesa de Colau

Després d'iniciar el dentista gratuït per a persones amb pocs recursos econòmics i de crear el psicòleg municipal, ara l'alcaldessa i candidata a les eleccions municipals, Ada Colau, fa el salt a l'anunci d'una. La promesa planteja un equipament en quèpoguessin ser ateses i rebre. Aquesta seria la primera fase. Amb el temps, també es preveu arribar a oferir el servei a tota la població, amb material òptic a preus reduïts.Colau ha anunciat la mesura en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies, on s'ha aclarit també que la intenció és passar per tres fases., anirà dirigida a persones en situació deperquè puguin tenir el material mínim de salut visual cobert. Elimplicaria "un acord amb les òptiques de la ciutat per fer". És a dir, que la gent gran tingués descomptes en ulleres i lents de contacte aportant la Targeta Rosa i Targeta Barcelona Solidària. Amb aquest doble pla es preveu arribar a unes 20.000 persones. I es calcula que per l'Ajuntament això tindria un cost de 400.000 euros anuals. En un últim estadi de la proposta, s'arribaria a permetre l'accés a l'òptica a tots els públics.En aquesta línia, la candidata de Barcelona en Comú ha aprofitat per exhibir feina feta., ha apuntat en una roda de premsa en què també ha expressat que el dentista municipal ja acumula 50.000 visites o que el servei de consulta psicològica té "més de 6.000 usuaris" a diferents punts de la ciutat.

