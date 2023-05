ERC proposa un tercer túnel de Rodalies per millorar la connexió de Barcelona amb la resta del país

El desgavell denomés se solucionarà amb el traspàs a la Generalitat de la seva gestió. Així ho diu ERC en cadascuna de les seves intervencions públiques, prometent també que continuarà sent una de les prioritats en les negociacions amb el govern espanyol, malgrat que no estiguin generant els resultats que voldrien. Però més enllà d'això, els d'proposen unque connecti Barcelona amb la resta del país, per tal d'incrementar la capacitat i baixar el col·lapse que pateixen a hores d'ara les connexions ferroviàries. Seria a partir d'un túnel subterrani, connectant les vies delde Montjuïc amb l'estació depel litoral. "Fa temps que se'n parla. És el moment de connectar-ho i executar-ho", ha dit Maragall en una atenció als mitjans davant l'Estació de Sants de Barcelona.Així mateix, el candidat d'ERC ha assegurat que si guanya, totes les intervencions es faran de la mà de la Generalitat, apel·lant directament al conseller de Territori,, que també ha assistit a la roda de premsa. "No ens quedem només en la denúncia, estem expressant elde resoldre el desastre i el desgavell", ha afegit l'alcaldable dels republicans, que també ha demanat que el desastre de Rodalies no sigui una qüestió deTot i aquesta voluntat, el cert és que Rodalies ha esdevingut una de les armes electorals en aquesta campanya. Maragall mateix, en la roda de premsa d'aquest dijous, ha acusat Jaume Collboni i Ada Colau de no haver lluitat prou al govern espanyol el traspàs de Rodalies. "No han exercit la més mínima influència, han callat i abandonat la ciutadania i dimitit de les seves responsabilitats", ha lamentat. I preguntat explícitament per què el traspàs no ha estat una prioritat de les negociacions entre ERC i el govern espanyol al Congrés, ho ha negat: "En els pressupostos generals elhi era, però no s'ha complert. Per això podem denunciar l'incompliment".També el conseller de Territori ha assegurat que tota la responsabilitat és del govern estatal, que ha abandonat la ciutadania "durant dècades". "Ens agradaria que fos d'una altra manera, que la situació no fos aquesta. Que tots els sistemes de transport públic de Catalunya donessin solucions a les necessitats de desplaçament quotidianes de la gent. Si fos així, els ciutadans serieni tindríem més capacitat de fer front a l'emergència climàtica". Per això mateix, ha erigit ERC en la força que defensarà els interessos de la ciutadania i ha demanat el vot el 28-M per a la formació que representa.

