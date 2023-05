El «retorn» de Cayetana Álvarez de Toledo

Una llarga distància

s'incorpora a laa Catalunya. La diputada per Barcelona assistirà aquest dijous alal Turó Park, un dels actes centrals del PP en aquesta campanya barcelonina i on intervindran, a més del líder del PP, el president del PP de Catalunya,, i l'alcaldable,Aquest cap de setmana intervindrà enfora de Barcelona.La diputada per Barcelona intervindrà en actes electorals del Partit Popular aquest cap de setmana. Serà a Matadepera, Cornellà, el Prat de Llobregat, Terrassa i Rubí. També està previst que participi en un acte a Reus. En alguns d'ells, ho farà acompanyada d'Alejandro Fernández, amb qui manté de sempre una. En tots els actes en què intervé Álvarez de Toledo, ho farà adels candidats a alcalde del PP en aquestes localitats.En principi, no està previst que Cayetana Álvarez de Toledo intervingui en cap acte electoral més de Sirera, un candidat avalat per Génova que ha mantingut el timó de la seva campanya en tot moment i que no vol sortides de guió. Sí que la diputada al Congrés va ser present en l'de l'alcaldable per Barcelona, que va ser presidit per Feijóo.Álvarez de Toledo va anunciar fa uns dies que patia càncer de pit i que li havien practicat una tumorectomia. La diputada va explicar en un tuit que li van descobrir "indicis de càncer" en el transcurs d'una revisió rutinària, el que va fer que recordés a totes les dones la importància d'un diagnòstic precoç per afrontar aquestes malalties.El perfil propi d'Álvarez de Toledo ha fet d'ella una figuradins del seu partit., que la va designar portaveu al Congrés, la relació entre tots dos es va anar refredant fins al seu cessament com a portaveu. La diputada per Barcelonaen el conflicte que al capdavall es va endur Casado l'any passat. Però les relacions amb Génova no s'han normalitzat plenament.Álvarez de Toledo, situada en l'ala més dura i ayusista del PP, va protagonitzar el setembre passat un episodi deinterna quan va donar suport al Congrés a una proposició no de llei de Vox que reclamava aplicar l'a Catalunya per la política lingüística de la Generalitat. El PP va votar-hi n contra. Els populars es van abstenir davant la proposició de Vox que exigia "assegurar l'ensenyament de l'espanyol" mentre la diputada votava a favor.

