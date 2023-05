«Eufòria» encarrila el tram final de la temporada triant els sis semifinalistes

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà I wanna dance with somebody , de Whitney.

Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà It's my life, de Bon Jovi.

Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà That's what I want, de Lil Nas X.

Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà River deep, mountain high, de Ike & Tina Turner, amb la versió de Céline Dion.

Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Halo, de Beyoncé.

Tomàs , de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis. Cantarà Paraules d'amor, de Joan Manuel Serrat.

Paula, té 26 anys i és de l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat tota una vida a prop de l'escenari, però des de les bambolines. Ara està convençuda que ha arribat el moment de posar-se davant la càmera. Cantarà Ventiladors, de Zoo.

La segona temporada d'està arribant a la seva fi. Els concursants encaren aquest divendres el tram més decisiu: els sis que se salvin seran. Així, la gala d'aquesta setmana decidirà quins concursants aspiren aque fa un any va aconseguir. La cantant de Valls torna a trepitjar el plató de TV3 aquest divendres per presentar un dels singles del seu disc.Només sis concursants, dels 16 que van començar l'aventura, podran accedir a la semifinal. De moment, ja sabem un dels noms, el de la, que la setmana passada va aconseguirgràcies al públic, que la va convertir ena través dels seus vots. En aquesta desena gala, cinc concursants més es convertiran en semifinalistes de l'edició.A banda de preparar les seves actuacions durant la setmana, la Carla, l'Elena, la Jim, la Paula, la Sofia i el Tomàs han comunicat a la direcció del programa que volen fer una. Així, doncs, durant la gala de divendres descobrirem què estan tramant els eufòrics. Una altra de les novetats de la nit és que elno estarà en mans del programa, sinó dels mateixos concursants i per primer cop seran ells qui decideixin com canvia el curs dels esdeveniments.El jurat, integrat per, torna a la seva tasca habitual i ho té cada vegada més difícil per enviar concursants a la zona de perill. Els coaches,, han treballat de valent per fer que els números brillin sobre l'escenari i la feina del jurat sigui encara més complicada.

