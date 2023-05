Tres persones ferides, una en estat greu, en l'incendi d'un pis a Figueres

Tres persones han resultat ferides la matinada d'aquest dijous en l'incendi d'un immoble a, segons han informat elsi el. Quatre persones han estat evacuades amb, un element similar al casc de busseig que proporciona un flux d'aire constant en condicions de gran quantitat de fum. El SEM n'ha atès dues in situ i a una tercera l'ha traslladat a l'en estat greu.Els fets han tingut lloc en un pis deli l'avís s'ha rebut a les 00:16 hores. Aleshores, set dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han comprovat que el foc no estava desenvolupat i que no s'apreciaven les flames des de l'exterior. En entrar a l'edifici, han localitzat l'incendi en un habitatge de la primera planta i l'han estabilitzat.La resta de veïns del bloc s'han quedat confinats en una zona segura durant l'incendi, fins que han acabat les tasques d'extinció. A continuació, el cos de Bombers i l'arquitecte municipal han revistat l’edifici i

