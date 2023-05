Narcopisos, clubs de cànnabis i ocupacions «delinqüencials»: el pla de seguretat de Trias

"Aquesta ciutat té un problema: la seguretat". El diagnòstic és de, candidat de Junts a Barcelona, i l'ha fet servir per carregar contra, cap de files del PSC, perquè és una àrea que depèn dels socialistes, com la mobilitat. Trias ha comparegut acompanyat de, número tres de la llista i que portarà l'àrea de seguretat si Junts aconsegueix governar, i, que mentre Trias va ser alcalde era l'encarregat d'aquesta carpeta dins l'executiu municipal. "Els fracassos en seguretat són d', però també de Collboni, i de manera molt especial", ha indicat Trias, que ha remarcat la necessitat que l'alcalde sigui el "màxim responsable" en aquest àmbit, i que "lideri" en aquest sentit.Si el candidat arriba a Sant Jaume, farà costat a la-cal "reconèixer la seva autoritat", ha indicat- i s'ampliarà la plantilla disponible. "I una obsessió meva: hem de lluitar contra els, contra els clubs deil·legals i contra less. La gent ha de veure urbans uniformats caminant pel carrer. La prevenció és bàsica", ha assenyalat Trias, que ha elogiat la figura de Forn, a quiva fitxar com a conseller d'Interior l'estiu del 2017. "Vaig tenir la confiança de l'alcalde i de tot el govern municipal en moments de molta tensió social", ha rememorat Forn, que ha situat el suport polític, el compliment de les ordenances i fer costat a les forces de l'ordre per poder reeixir.En el programa electoral , Junts defensa que s'arribi alsde Guàrdia Urbana amb l'horitzó del 2027, i això implica passar la ràtio de professionals de 2 per cada mil habitants a 2,5. "Desenvoluparem unitats nocturnes pròpies a cada districte. A l'inici del mandat anterior hi havia només 4 unitats, en vam aconseguir dues més, i ara l'objectiu és arribar a les deu unitats i quecada districte tingui la seva", sosté el document, que també demana recuperar les patrulles conjuntes entre els Mossos i la Guàrdia Urbana al metro. "Necessitem el màxim de presència d'agents uniformats", ha indicat Martí. El regidor ha apuntat que el mapa de delictes permet conèixer exactament on cal reforçar els dispositius."Tenim un problema greu com és la inseguretat i l'incivisme. La inseguretat és el primer problema per als veïns de Barcelona i de Ciutat Vella", va assenyalar ja aquest dissabte Martí , mà dreta de Trias, que va definir com un "fracàs" les polítiques públiques de prevenció i de seguretat, tant de Colau com de Collboni, cap de files del PSC. De fet, la cartera de seguretat ha estat en mans dels socialistes, amb, d'Units per Avançar, durant aquesta última legislatura . "Per què encara no han donat a conèixer les dades dedel primer quatrimestre del 2023? Probablement seran molt dolentes, i podria ser que hi hagués undels fets delictius en aquest període comparat amb el mateix període de l'any anterior", va ressaltar. "Ens comprometem en fer que la inseguretat deixi de ser la principal preocupació. Posarem més Guàrdia Urbana uniformada. Necessitem autoritat", va indicar l'actual regidor.

