​L'ONU preveu cinc anys amb rècords de temperatura històrics

Quines previsions fa el nou informe de l'OMM?

Advertència de l'ONU

S'acaba la Niña, arriba el Niño

Nova advertència de la gravetat del canvi climàtic. Lesasseguren que les temperatures globals durant els pròxims cinc anys assoliran nous màxims històrics . Aquest dimecres s'ha fet públic un informe de l'Organització Meteorològica Mundial on s'apunta que l'impacte del fenomen del Niño pot situar la temperatura global per sobre de l'augment d'1,5 graus que marcava l'Acord de París.98% de possibilitats que les temperatures del període 2023-2027 siguinLes temperatures globals se situaran entreper sobre dels nivells preindustrials98% de possibilitats que almenys un dels propers cinc anys se66% de possibilitats que almenys un any“Esperem que un fenomen com el Niño arribi en els pròxims mesos; això, combinat amb el canvi climàtic induït pels humans, pressionarà les temperatures globals fins a nivells sense precedents", adverteix el secretari general de l'Organització Meteorològica de l'ONU,. “Tot plegat tindrà repercussions per la salut, la seguretat alimentària, la gestió de l'aigua i el medi ambient; hem d'estar preparats”, alerta.Sobre l'increment de les temperatures entre 2023 i 2027, el nou informe publicat aquest dimecres apunta que hi ha un 66% de possibilitats que aquestes siguin 1,5 graus superiors respecte als nivells preindustrials en almenys un dels anys. Si bé deixa clar que això no implica excedir de forma permanent el límit d'1,5 graus fixat en l'Acord de París, l'ONU considera que fer-ho de manera recurrent ésLa temperatura global mitjana l'any 2022 va ser “només” d'uns 1,15 °C per sobre de la mitjana de 1850-1900. Tot i això, a Europa, el continent que s'escalfa més de pressa , va ser el segon any més càlid i l'estiu amb temperatures més elevades d'ençà que hi ha registres. De fet, en els darrers cinc anys la mitjana ha estat de 2,2 graus més que la mitjana preindustrial.Com s'explica que la temperatura global fos relativament moderada respecte a les previsions dels anys vinents? Per l'que, segons les Nacions Unides, “va frenar temporalment la tendència d'escalfament a llarg termini”. Aquest fenomen va acabar el març de 2023 i tot apunta que en els, fet que es notarà significativament a la temperatura global del 2024.

