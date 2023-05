Lluc Salellas, l'alternativa independentista al «puigdemontisme»

Garantirà una alcaldia independentista

Girona 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 66.893 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 43.548 65,10% Abstencions: 23.346 34,90% Vots nuls: 157 0,36% Vots en blanc: 243 0,56% Partit Vots % Regidors

"És el cop que estem més a prop de guanyar Girona".no amaga l'optimisme i es veu amb opcions de sortir vencedor de les eleccions del 28-M. Girona va estar governada entre 1979 i 2011 pelde—ara, al govern d'ERC— i pel d', i per, amb. Ara, la candidaturaes veu en condicions de conquerir l'alcaldia i derrotar la candidata, exconsellera d'Universitats i la carta que ha jugat el partit deper mirar de mantenir la seva plaça més simbòlica el 28-M. "El moment és ara, tenim l'oportunitat: l'actual alcaldessa [Madrenas, que al seu primer mandat va governar amb el PSC i ara ho fa amb ERC] marxa i molta gent es planteja qui ha de liderar la ciutat els pròxims anys", sosté Salellas, militant de la CUP però cap de llista de la coalició Guanyem, en declaracions aGuanyem Girona, una candidatura que suma la CUP i altres col·lectius i independents, va ser la sorpresa en les passades eleccions. Va quedar en segona posició per darrere de Junts, amb sis regidors i superant el PSC i ERC. Junts, amb Madrenas, ha governat amb el suport dels republicans i ara, quatre anys després, la candidatura que encapçala Salellas opta al primer lloc. El candidat ha arrencat amb força la campanya i reconeix que té pocs moments per descansar. Aquest dissabte, participa en una: 12 hores de conversa amb preguntes de diverses persones, com l'escriptor, el periodista, la diputada de la CUPo representants de l'associacionisme veïnal. "Ho afronto amb ganes", diu. La tria respon: que Guanyem va més enllà de la CUP i també de les fronteres de l'esquerra alternativa.En les darreres setmanes, la candidatura ha rebutdes de diversos àmbits. El manifest Guanyem el canvi que Girona es mereix, signat per un centenar de personalitats, mostra aquest suport "transversal" que ha aconseguit la llista que lidera Salellas. Hi donen suport des de regidors de l'antiga CiU fins a noms delque a Girona va encapçalar Quim Nadal. L'exalcaldessa Anna Pagans, que va agafar el relleu de l'ara conseller d'Universitats, ha apostat per l'opció de Guanyem. "Se sentien orfes de projecte i han vingut cap a nosaltres", explica Salellas. Existeix el dubte raonable, però, que aquests suports que traspassen les fronteres de la candidatura es tradueixin en una les pròximes eleccions i que els serveixin per copar els espais del PSC, ERC i Junts. És el tercer cop de Salellas concorre com a cap de llista de la candidatura.El diagnòstic de Guanyem és que cal "un canvi" després de més d'una dècada de governs convergents o postconvergents. L'opció triada per Junts per rellevar l'alcaldessa és Gemma Geis, consellera d'Universitats fins al trencament del Govern i propera a Puigdemont. L'alcaldable té el repte de mantenir Girona, amb el pes simbòlic de ser també el feu de Carles Puigdemont des que el 2011, quan pujat a l'onada convergent del moment que també va dur Xavier Trias a l'alcaldia de Barcelonadel que ara es recupera, també a Girona. No passa per alt, però, que Geis fa tot just sis mesos que ha entrat en la política municipal després del seu pas pel Parlament i el Govern i d'una certa aturada personal entre octubre i desembre, quan va ser triada. "No té l'experiència ni el coneixement dels problemes del dia a dia a la ciutat", apunta Salellas. Amb aquests canvis, s'abona aque deixi un consistori més ajustat.La fórmula del darrer mandat ha estat un pacte de Junts amb ERC. En un escenari sense cap partit que guanyi de manera destacada, l'aritmètica serà, novament, clau. Geis ha demanat que es respecti la llista més votada i ha jugat l'espantall del tripartit entre Guanyem, ERC i PSC per defenestrar Junts de l'alcaldia., candidata socialista, fa anys que és regidora i ha fet una intensa campanya als barris en els darrers anys. Ella també espera millorar resultats lleugerament el 28-M, i els republicans també sospiren per millorar guarismes. Si bé l'opció d'un pacte a tres per apartar Junts és viable, sí que és difícil que estigui liderada pel PSC. "", deixa clar Salellas. La preferència de Guanyem és una aliança amb ERC després de les eleccions, però no tanquen la porta a pactes amb Junts i el PSC: "Negociarem a partir d'un programa, si PSC o Junts o ERC volen aportar-hi, mantenim la porta oberta".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola