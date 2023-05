Els interessos comercials condicionen la nostra salut (i es pot revertir)

La salut pública no pot millorar i no millorarà sense l’acció sobre els determinants comercials de la salut.

A les eleccions podríem fixar-nos en qui vol reduir els danys causats pels determinants comercials de la salut.

. L’estat de salut de cada un de nosaltres ve determinat per(com l'edat, el gènere i l'ètnia), el comportament i l’(com el tabaquisme, el consum d'alcohol, la dieta i l'exercici físic), l’(com la qualitat de l'habitatge, el lloc de treball i del veïnatge on viu) i l’. Tots els factors estan estretament relacionats i les diferències en la seva distribució condueixen a desigualtats en salut. Tanmateix, hi ha una altra forma de mirar-ho.de formes múltiples i complexes. I generen els determinants comercials de la salut presents en el desenvolupament de la nostra quotidianitat. La seva contribució a la salut i al benestar social pot ser molt positiva, perquè proveeixen productes i serveis essencials. Però. Una part de la indústria, bàsicament producte de la globalització i els avenços tecnològics, ha contribuït i contribueix a l’augment de problemes de salut, ambientals i l’increment de les desigualtats.. Estan prou documentats els efectes perjudicials per a la salut que generen les indústries del tabac, de l'alcohol, dels aliments ultraprocessats i dels combustibles fòssils . Aquestes. Tampoc no es poden deixar de banda altres amb efectes mixtos, perquè poden tenir impactes positius en la salut i l'equitat, però també perjudicis significatius. Són les indústries farmacèutica, de l'automoció, la mineria, dels jocs d'atzar, del desenvolupament de noves tecnologies i les xarxes socials.A principis de març, personalitats internacionals influents van criticar durament que, durant la pandèmia de la Covid-19 . I també s’ha fet palès que, mentre la comunitat sanitària mundial lluita per assegurar l'accés als tractaments necessaris, algunes de les empreses generadores de determinants comercials perjudicials, pels seus interessos privats s’enfronten a l'emergència climàtica soscavant el coneixement científic, trafiquen amb el dubte . De manera que els costos derivats dels danys que generen determinats productes i pràctiques tenen un segon impacte en les persones i la societat a través dels sistemes públics de salut. I, com a una altra derivada, quan els sistemes públics de salut s’empobreixen, s’. Així que, a mesura que els danys a la salut humana i planetària creixen, aquestes indústries s’enriqueixen i guanyen poder. Són influents en sistemes normatius i polítiques; de manera que, malgrat existir solucions, no es posen en pràctica., i afegir arguments més enllà del món acadèmic i sanitari, la revista mèdica The Lancet ha publicat una sèrie d'articles de reflexió . La col·lecció analitza aquesta mena de factors per a comprendre el seu funcionament en diferents àmbits amb l’objectiu d’establir un consens que reconegui el seu impacte negatiu. I, en conseqüència, establir les mesures necessàries per, des del nivell local fins al global, diu el director general de l’OMS, Tedros Adhanom. Per tant, el canvi de paradigma per a eliminar la injustícia requereix una mentalitat que prioritzi la conscienciació sobre la salut en tots els sectors comercials. I, és clar, noves formes de governança de la salut pública.. Les accions reguladores han d’afavorir empreses que prioritzen inversions en salut, en equitat i benestar socials. Els sistemes han de poder regular danys i perjudicis per garantir la salut i el benestar de la societat. I, per mostrar-ho, les noves polítiques han de ser transparents.. Les condicions de vida diària que atenyen a la salut a escoles, carrers, llocs de treball, llars, mercats i l'entorn en general han de ser considerades una qüestió prioritària. Cal mobilitzar-nos per garantir aquest canvi sistèmic, que alhora millorarà altres reptes a què ens enfrontem.Una manifestació de la corresponsabilitat rau en el. De cara a les eleccions municipals. Al nostre territori, en el debat polític entra de ple la. Experts com Mark J Nieuwenhuijsen, d’ISGlobal , ens ajuden a reflexionar com volem desplaçar-nos sense deixar-nos endur per interessos comercials que no tenen en compte la nostra salut. La, la llibertat és poder triar com desplaçar-nos. I exigir-ho. Serem capaços d’afegir-nos al projecte d’anar descartant els determinants econòmics negatius per a la salut?

