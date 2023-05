La distància entre PSOE i PP s'escurça però Sánchez tindria a l'abast la majoria, segons el CIS

Previsió de vots, segons el baròmetre de maig del CIS

Lai, en alguns territoris, de les autonòmiques no perjudica les aspiracions dede cara a les estatals de finals d'any, malgrat que. Així ho assenyala el baròmetre de maig del, publicat aquest dimecres i que apunta que, de celebrar-se ara les eleccions estatals, la distància entre el PSOE i els populars seria de tan sols dos punts. Una diferència, de fet, que entra dins del marge d'error. Tot i això,gràcies a l'auge deEn concret, l'enquesta assenyala que el PSOE aconseguiria un 29% dels vots (un més que el 2019), una mica per sota del que pronosticava el baròmetre d'abril , i seguiria superant el PP, amb el 27% (sis punts més que en els anteriors comicis). Per darrere, Sumar aconseguiria la, amb el 12% dels suports (comptant-hi els vots a IU, Compromís, En Comú, Més País, la Chunta i Equo), superant a, amb l'11%., en canvi, perdria la meitat de l'electorat i passaria del 13% al 6%. D'aquesta manera, el conjunt de candidatures estatalspassarien de recollir un 15% dels vots el 2019 a poc més del 18% ara.En termes de, el PSOE i els seus aliats estatals d'esquerres van empatar en els darrers comicis amb la dreta espanyola, però ara els primers superarien els segons per més de set punts. Pel que fa a lescauria d'un 3,5% dels vots a tot l'Estat a un 2,4%,perdria un punt del 2,2% assolit a les anteriors eleccions i labaixaria de l'1% al 0,7%. En tot cas, les dades relatives als partits catalans són aproximades, pel baix nombre d'enquestes que s'hi fan. El treball de camp es va ferPel que fa a les preferències per a la presidència, Sánchez s'erigeix clarament com l'opció més citada, amb un 21% de les respostes, mentre que el líder del PP,, es conforma amb un 15%. Escassament dos punts per sobre de la candidata de Sumar,. El líder de Vox,, es queda en el 6% i cap de les dirigents de Podem () arriba ni al 0,5%. Fins i tot la presidenta de Madrid,, assoleix un 3% de mencions.A l'hora de puntuar, però, Díaz s'imposa amb un 4,8 de mitjana, per damunt de Sánchez (4,4) i Feijóo (4,1), qui empata amb el líder de Més País,. La dirigent de Csobté un 3,5, just per sobre de Belarra (3,4) i, en major mesura, d'Abascal (2,9).El baròmetre del CIS també pregunta aquest cop per la. Un 89% afirma estar-ne molt o bastant preocupat iper fer-hi front. Entre les mesures més citades de forma espontània, un 49% de tots els enquestats explica que ara es, un 26% fa undels electrodomèstics que usen aigua, un 20% guarda en un cubell l'aigua que cau freda mentre s'escalfa per reutilitzar-la, un 18% ha instal·lata aixetes o dutxes i un 13% fa un ús més eficient del

