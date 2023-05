L'encara regidor de Ciutadans Paco Sierra es passa al PP i dona suport a Sirera

L'alcaldable del PP a Barcelona,, ha presentat aquest dimecres un: el regidor elegit el 2019 com a membre del partit taronjas'ha incorporat al Partit Popular i ha mostrat el seu suport a Sirera en aquestes municipals. Sierra ha aparegut junt a Sirera i a, també exdirigent de Ciutadans i avui integrada en el PP. Roldán ha assegurat que el PP és l'única formació que representa amb eficàcia els valors del constitucionalisme. "El PP és l'únic projecte que representa la Barcelona assenyada", ha assegurat Sierra, qui ha subratllat que el seu nou partit és l'única opció dels electorsSierra ha mantingut un seguit d'al llarg del darrer mandat municipal. Uns xocs que van culminar amb la seva expulsió de Ciutadans l'any passat. Però Sierra ha continuat al consistori. Avui, tant ell com Sirera han destacat que el nou fitxatge entra al PP com a militant de base i que van estar d'acord des dels primers contactes en què no formaria part de la candidatura municipal. "Sierra", ha afirmat Sirera.Es dona el cas que Sierra és encara en aquests momentsal consistori de Barcelona, ja que jurídicament és molt complex fer-lo fora. Així és que es dona el cas sorprenent que un exdirigent de Ciutadans dona suport en aquestes municipals al PP quan encara pertany al grup de Ciutadans a l'Ajuntament. La crisi del partit taronja està donant tot un serial d'episodis a quin més pintoresc.L'anunci fet avui és una prèvia de l', en el qual presentarà públicament un seguit de nous fitxatges i de suports a la candidatura de Sirera. La majoria seran exdirigents i exdiputats de Ciutadans. Alguns s'afiliaran al PP i d'altres es limitaran a manifestar el seu suport a la candidatura municipal.El candidat del PP ha assegurat que des que va ser proclamat com a alcaldable "vam tenir clar que no ho podríem fer sols" i ha tornat a advocar pel vot útil de tot el ventall de la dreta constitucionalista. Sirera ha apel·lat de nou als electors que dubten si votar Ciutadans, Valents o Vox perquè s'ho pensin dues vegades. Des del PP insisteixen en què si tota aquesta franja electoral concentrés el seu sufragi en el PP, la formació podria esdevenir laSobre la proposta feta per Xavier Trias d'optar a una nova, Sirera ha afirmat que ell ja ho ha proposat diverses vegades. Però ha advertit a Trias que un projecte així "exigeix seguretat ciutadana i seguretat jurídica per fer-la viable, i tampoc no ens podem barallar amb l'Estat o amb altres comunitats autònomes", subratllant les contradiccions que això implicaria amb la trajectòria de Junts.

