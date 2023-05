Ho tenim clar: el transport públic avança quan Trias va enrere.



😄 pic.twitter.com/OcLNc5m2aY — Rosa Suriñach (@rosasuri) May 17, 2023

Moment curiós el que s'ha viscut a lesdela furgoneta de campanya decom a protagonista. Tal com es veu en les imatges, difoses per la regidora d'ERC, el conductor avança pel carril bus però en direcció contrària. En adonar-se que té un autobús que li ve de cara, es veu obligat a recular fent marxa enrere i deixat unes escenes gairebé còmiques.La regidora republicana ha aprofitat les imatges per deixar clar que "elavança quan Trias va enrere". Precisament l'escena s'ha produït en un dels punts més polèmics i probablement més reformats de les últimes dècades a la capital catalana com són les entrades que donen accés a la capital catalana des de la banda del. L'últim dels canvis es va culminar l'any passat amb l'obertura dels dosque passen per sota de la plaça.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola