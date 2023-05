El fill del candidat de Vox a Barcelona, caçat amb una porra extensible a les protestes de la Bonanova

El fill del candidat de Vox a les eleccions municipals de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, que es diu igual que el pare va ser caçat amb una porra extensible durant les mobilitzacions del dijous passat al barri de la Bonanova, amb les ocupacions dels edificis El Kubo i La Ruina com a focus, ha pogut saber. Van ser els Mossos d'Esquadra els que van aturar el jove i el van denunciar per portar una arma il·legal, en trobar-lo formant part de les marxes que es van durant aquella nit.Les mobilitzacions d'aquells dijous van implicar la presència de diversos col·lectius d'extrema dreta, i es van viure episodis en què els manifestants proferien crits nazis com "Sieg heil" i feien la salutació feixista. Amb una convocatòria iniciada pel grup Desokupa, i atiada inicialment per partits de dreta i extrema dreta com Vox, es va posar el focus en dues ocupacions i es va intentar un clima d'hostilitat contra els ocupants dels edificis i els col·lectius antifeixistes. Ara, a més, se sap que s'hi van portar armes i que un d'aquests portadors era el fill d'un candidat a l'alcaldia de Barcelona.

