Lade la història del personal de laqueda. Els sindicats UGT, CCOO, CSIF, ELA i CIG han firmat aquest dimarts un acord amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions perleslaborals dels treballadors d'aquest organisme públic.Amb aquesta firma, el ministrees compromet ai millorar els serveis d'atenció de la Seguretat Social, a més de crear de forma bastant immediata l'. L'acord suposa la desconvocatòria de vaga prevista a tots els centres.Els treballadors es queixaven d'unamb major demanda de la ciutadania" i reclamaven més efectius per la manca absoluta queen aquest sentit.El pacte assolit inclou implementar-un dia per setmana a partir de l'1 de juliol d'enguany, i un altre a partir del 2024- sempre que la tasca dels treballadors ho permeti, garantint l'adequada atenció a la ciutadania. Segons han avançat els sindicats, el nou model valorarà l'esforç, la dedicació personal i el compliment dels objectius proposats per a cada unitat de gestió i/o recaptació.

