​Com es pot produir nova aigua equivalent al doble del consum anual de Barcelona?

Catalunya tindrà les dues dessalinitzadores més grans d'Europa

Augmentar 50 hm3 més la producció d'aigua regenerada

Inversió urgent per augmentar l'aigua del Besòs

Les principals actuacions del pla de gestió de les conques internes

Per complir amb les directrius del pla de gestió s'ha establert un programa de mesures amb una inversió de 2.437 milions d'euros, xifra que suposa gairebé triplicar la del pla fins ara vigent (950 milions). A continuació, les més importants quantitativament:



Ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (de 20 a 80 hm3): 220,0 milions d'euros



Construcció de la dessalinitzadora del Foix (20 hm3): 150,0 milions d'euros



Actuacions de millora i reforç de la xarxa Ter Llobregat operada per ATL: 387,8 milions d'euros



Adaptació de la capacitat de producció i optimització de la qualitat de tractament de la planta del Ter (Cardedeu): 72,5 milios d'euros



Adaptació de la capacitat de producció i optimització de la qualitat de tractament de la planta del Llobregat (Abrera): 107,0 milions d'euros



Ampliació de l'ETAP Besòs, incloses noves captacions subterrànies: 27,0 milions d'euros



Ampliacions del tractament i de la xarxa de distribució a l’ERA del Prat de Llobregat: 19,0 milions d'euros



Canonada d’impulsió d’aigua depurada des de l’EDAR Manresa a Súria: 15,6 milions d'euros



ERA a Reus per a usos agrícoles, municipals, industrials i recreatius i xarxa de distribució: 8,0 milions



ERA a Caldes de Montbui i canvi de punt d'abocament per garantir cabal de manteniment, i xarxa de distribució: 4,8 milions d'euros



Millores de tractament i ampliacions de les ERA de la Costa Brava i perllongament de les xarxes distribució: 5 milions d'euros



Xarxa de distribució per a l'ERA de Sabadell per a usos municipals i altres a Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès: 5,1 milions d'euros



ERA a Valls per a usos agrícoles i xarxa de distribució: 2,4 milions d'euros



Plantes de regeneració a la Garriga-Granollers, interconnexió i xarxes de distribució: 6,9 milions d'euros



Millora i ampliació del tractament de l'ERA de Gavà per a usos ambientals i xarxa de distribució 3,3 milions d'euros



Millora de l'ERA de Sant Feliu de Llobregat per a usos agrícoles, municipals i industrials, i xarxa de distribució: 2,7 milions d'euros Per complir amb les directrius del pla de gestió s'ha establert un programa de mesures amb una inversió de, xifra que suposa gairebé triplicar la del pla fins ara vigent (950 milions). A continuació, les més importants quantitativament:Ampliació de la(de 20 a 80 hm3): 220,0 milions d'eurosConstrucció de la(20 hm3): 150,0 milions d'eurosActuacions de millora i reforç de laoperada per ATL: 387,8 milions d'eurosAdaptació de la capacitat de producció i optimització de la qualitat de tractament de la(Cardedeu): 72,5 milios d'eurosAdaptació de la capacitat de producció i optimització de la qualitat de tractament de la(Abrera): 107,0 milions d'eurosAmpliació de l', incloses noves captacions subterrànies: 27,0 milions d'eurosAmpliacions del tractament i de la xarxa de distribució a l’: 19,0 milions d'eurosCanonada d’impulsió d’aigua depurada des de l’: 15,6 milions d'eurosper a usos agrícoles, municipals, industrials i recreatius i xarxa de distribució: 8,0 milionsi canvi de punt d'abocament per garantir cabal de manteniment, i xarxa de distribució: 4,8 milions d'eurosMillores de tractament i ampliacions de lesi perllongament de les xarxes distribució: 5 milions d'eurosXarxa de distribució per a l'per a usos municipals i altres a Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès: 5,1 milions d'eurosper a usos agrícoles i xarxa de distribució: 2,4 milions d'euros, interconnexió i xarxes de distribució: 6,9 milions d'eurosMillora i ampliació del tractament de l'per a usos ambientals i xarxa de distribució 3,3 milions d'eurosMillora de l'per a usos agrícoles, municipals i industrials, i xarxa de distribució: 2,7 milions d'euros

Tots els experts assenyalen que l'ens ensenya com serà elmolt proper. Menys pluja, molt més mal repartida, més població i una superfície forestal en creixement, pot arribar a suposar unal'any 2050.Amb aquest escenari, l'aposta per aportar a mitjà termini, el doble del consum anual de la ciutat de Barcelona i quasiple fins a dalt.En aquest sentit, el aprovat aquest dimarts pel Govern , preveu duplicar la capacitat de dessalinització i augmentar de 70 a 120 hm3 la producció d'aigua regenerada. També es preveuen aconseguir 15 hm3 amb recuperació de pous i 25 hm3 més amb la intensificació de l'aprofitament del riu Besòs. Tot plegat, amb una inversió estimada de, dels quals 1.400 els assumirà l'ACA.Catalunya té actualment la. La planta del Prat de Llobregat –treballant al 100% de capacitat des de fa 10 mesos- pot produir fins a 60 hm3 anuals. Una de les actuacions estrella del pla de les conques internes és una, per tal que passi de 20 a 80 hm3 anuals. D'aquesta vegada, es convertirà en la planta més gran del continent.Està previst que en els propers mesos es liciti una obra que suposa una inversió ded'euros. El director de l'ACA,, ha explicat que la previsió és que pugui entrar en servei cap a finals del 2025.La duplicació de la capacitat de dessalinització de Catalunya (dels actuals 80 fins a 160 hm3) es completarà amb la construcció d'una, entre els termes de Cunit i Cubelles, per valor de 150 milions més. Aquesta planta, com va explicar estarà connectada tant a les xarxes de distribució de la regió metropolitana de Barcelona (ATL) com del Camp de Tarragona (CAT) . En aquest cas, podria ser una realitat a finals del 2026.Catalunya va tancar el 2022 amb uns, el seu rècord històric. Ara, el pla de gestió aprovat preveu consolidar-ho i ampliar-ho fins al 120 hm3 . Per fer-ho possible, es preveu una inversió d'unstant en ampliar la capacitat d'estacions regeneradores d'aigua (ERA) ja en servei com de construir-ne de noves al costat de depuradores existents. De fet, l'objectiu és passar de 24 plantes públiques a 40 i de regenerar el 10% de l'aigua depurada a acostar-se al 20.Quantitativament, l'actuació més important servirà per ampliar tant la capacitat com les xarxes de distribució de l', la més gran de país. Entre altres, es preveu que amb una inversió de 19 milions l'aigua regenerada arribi a les indústries de la Zona Franca i al nou barri de la Mariana del Prat Vermell.També destaquen els més de 15 milions per fer arribar, els 8 milions per regenerar aigua a–un dels projectes més demanats per la pagesia -, o els 5,1 per fer arribar l'aigua regenerada a laper satisfer el 10% del consum de Sant Cugat, Cerdanyola i el campus de la UAB , entre altres actuacions arreu del país.El pla de gestió de les conques internes inclou una de lesque farà augmentar els recursos hídrics disponibles aquest mateix estiu. Unad'euros permetrà multiplicar per quatre la capacitat de potabilització de la planta Besòs Central , al terme de Barcelona.Actualment, la instal·lació té un cabal màxim de 200 litres per segon, aquest estiu s'arribarà als 400 mentre que el gener de 2024 s'arribarà als 860. Un augment de capacitat que s'obtindrà tant a partir d'aprofitar les aigües de l'històriccom, per primera vegada,L'actuació, que també inclou noves captacions a l'aqüífer, es coordina precisament amb petitsa les depuradores de Montcada i la Llagosta per disposar d'aigua regenerada tant per a usos consumptius com ambientals.En canvi, es deixa per a la següent planificació –a partir de 2028- la construcció d'unade Besòs, una instal·lació que permetrà fer el següent salt d'escala en la reutilització d'aigua a l'àrea metropolitana i al conjunt de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola