El Govern ha aprovat finalment elper al període 2022-2027. Ho fa amb, un incompliment que li ha costat un, juntament amb altres territoris de l'Estat com Andalusia i les Canàries. El document preveu una, dels quals 1.400 els aportarà l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). "Servirà per afrontar aquesta i les futures sequeres. I no dependre tan del cel", ha assegurat la portaveu Patrícia Plaja després de la reunió del consell executiu., director de l'ACA,per l'aturada a l'hora de formar Govern el 2021. “El pla es va redactar entre el 2019 i el 2020. Però no es va posar a informació pública fins després del canvi de direcció el setembre del 2021”, ha explicat. “Elssón el retard que hem acumulat”, ha afegit. A més, ha assegurat queper part de les institucions europees i que l'expedient obert acabarà en no res.El pla de gestió de les conques internes per al període 2022-2027 és eli preveu les mesures per a garantir l'abastament, millorar l'estat de les masses d'aigua i definir actuacions per a la millora de l'estat del medi. Aquesta planificació està elaborada en el context d', amb una distribució cada cop més irregular de les pluges i amb fenòmens meteorològics més extrems. Cal tenir en compte que hi ha projeccions que preveuen, de cara a l'horitzó del 2050, unaa Catalunya.Les inversions per als sis anys vinents per complir amb les directrius del pla de gestió estan recollides en un programa de mesures que preveu una inversió de 2.437 milions d'euros, xifra que suposa gairebé(950 milions).Quasi und'aquest pressupost es destinarà a actuacions per, especialment a partir de la, el foment de la regeneració i reutilizació així com la modernitzacio de regadius. De fet, les actuacions han de permetre, segons ha detallat la portaveu de l'executiu. També destaquen quasi 900 milions per millorar la qualitat ambiental del medi hídric.El pla de gestió de conca preveu aportar, el doble del consum anual de la ciutat de Barcelona. A la sequera del 2008, es va ampliar la capacitat de producció en 122 hm3. Així es distribueixen:80 hm3 de la56 hm3 de lai de millores en plantes potabilitzadores6,3 hm3 ende la xarxa15 hm3 de recuperació de25 hm3 per intensificar l’aprofitament delL'aprovació del pla de gestió arriba en plena sequera , en un moment on 495 municipis tenen l'excepcionalitat declarada. Tot i això, les pluges van reaparèixer a finals d'abril i, des d'aleshores, quasi ada dia ha plogut poc o molt, especialment al nord-est. Tanmateix, les precipitacions no estan permetent guanyar reserves als embassaments. De fet, només ha servit per frenar-ne el buidatge i estabilitzar-ne el volum cap al 25,3% de la seva capacitat.L'únic embassament que clarament ha guanyat reserves en les darreres tres setmanes és. Aquest dilluns ha superat el llindar del 10%, després que inicis d'abril assolís el seu mínim del segle XXI amb un 6,5%.Les pluges no alteren els plans de l'ACA, però han donat tres o quatre setmanes més de marge, segons ha admès el director Samuel Reyes: “Calen episodis més generals, de major durada i extensió”, assenyalen fonts de l'administració hidràulica a. Tot i celebrar que s'hagi trencat la tendència decreixent es manté l'horitzó del setembre per tal que l'àmbit Ter-Llobregat entri en

