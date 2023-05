Maragall trenca amb el PSC per revitalitzar la campanya

"Jo faré un govern on no hi sigui el PSC"



🗣️ Ernest Maragall, candidat ERC alcaldia



🔗 #DebatBarcelona https://t.co/DQzJFi4yH0 pic.twitter.com/ouKNbRjoQq — btv notícies (@btvnoticies) May 15, 2023

Davant de les tendències que marquen totes les enquestes , que dibuixen un triple empat entreen les eleccions del, era imprescindible que ERC sacsegés el tauler de joc per recuperar la centralitat. I ha estat precisament això el que ha fet, candidat dels republicans, anunciant per primer cop que, després del resultat de les eleccions, no hi haurà cap mena d'entesa de la seva formació amb els socialistes, amb els que sí que s'obren a pactar-hi tantcom. "Faré un govern on no hi sigui elAquest PSC no pot estar en la governació de Barcelona", va esbombar dilluns al vespre durant el primer debat televisiu de la campanya , organitzat per Betevé. Una declaració que s'emmarca en la necessitat d'ERC de revitalitzar la seva posició i apel·lar, també, al vot independentista.Si bé durant tots aquests mesos Collboni i Maragall no han demostrat sintonia, fins ara no hi havia hagut ni una declaració explícita sobre pactes postelectorals recíprocs per part de cap de les dues bandes. Les declaracions de Maragall demostren la voluntat dels republicans de diferenciar-se davant d'un escenari no definitiu però sí probable: unaentre. Dilluns mateix, el candidat de Junts va demostrar la seva simpatia cap al model econòmic dels socialistes , i també ha dit en reiterades ocasions durant la precampanya que allargarà la mà tant al PSC com als republicans. Trias, que es presenta sense mostrar les sigles de Junts, només ha tancat la porta a pactes amb l'actual alcaldessa, i fins i tot s'ha obert a acceptar els vots delper arribar a l'alcaldia. Una operació, que Maragall també apunta que podria produir-se per investir el candidat del PSC. "El senyor Collboni quasi obertament és el cavall de Troia del PP en aquesta ciutat. Aquí hi ha un risc per a Barcelona", denunciava el candidat d'ERC aquest diumenge en unaEn el transcurs del debat a la televisió barcelonina, Maragall va incidir en el fet que tant Colau com Trias no tanquen la porta a una entesa amb el candidat del PSC. "Estan competint", va assenyalar. I va ser en aquest punt que va dir, davant d'aquesta "constatació", que ell no ho farà. I va anar més enllà a la càrrega contra Collboni. "El que vostè és ara, és el PSC del qual vaig marxar perquè va deixar de ser catalanista i socialista. Ara és un exemple de partit depenent de l'Estat. La versió extrema de l'", va etzibar Maragall, tot recordant quan va estripar el carnet socialista. El candidat d'ERC, que va guanyar les eleccions el 2019, però que no va aconseguir arribar a l'alcaldia, deixa ben clar ara al seu electorat, però també especialment a l'independentista que podria votar a Trias, que en cap cas els republicans participaran d'un acord amb un partit de caràcter antisobiranista. Un partit amb el qual, per cert, ERC sí que col·labora activament al Congrés, on ha aprovat tres pressupostos alLa confrontació directa amb el PSC per part dels republicans formava part del guió que tenien previst a la sala de màquines del carrer Calàbria, i fins i tot era el primer missatge que es volia projectar en l' acte d'inici de campanya que ERC va dur a terme al Born Centre de Cultura dijous passat. El president del partit,, havia de ser l'encarregat de verbalitzar-lo. Però contra tot pronòstic i davant la sorpresa, fins i tot, de membres de la direcció d'ERC, en aquella jornada el gran míssil va ser contra Junts. En concret, Junqueras va acusar la candidatura de Trias d'incorporar aquells que, durant la preparació del, van abandonar les seves responsabilitats, en referència als exsocis i el seu màxim exponent, Carles Puigdemont: "El 2017 van abandonar el Govern i el poble".Després d'aquesta primera intervenció, el relat dels següents dies es va anar dirimint per part dels representants d'ERC tant contra els hereus de l'antiga Convergència, com cap a un PSC que no trasllada a la Generalitat les competències per gestionar Rodalies, després del caos, una vegada més, dels últims dies. "" ha estat una de les paraules que més han repetit els republicans en les últimes jornades, alertant d'aquesta manera sobre el possible pacte de Trias i Collboni després del 28-M.Diumenge mateix, en un acte des d'Horta-Guinardó, Junqueras va carregar contra " l'aliança conservadora ", en referència al PSC i Trias, que "condiciona" opinions en les enquestes. Un dia abans, però, Aragonès també havia estat contundent, recuperant l'enemistat amb Convergència en la pugna, precisament, pelamb Trias. En aquella mateixa jornada, Maragall va acusar el candidat de Junts d'haver decidit "entregar" el govern de la capital al "" de Collboni, donant per fet el pacte entre juntaires i socialistes.Tot plegat ha acabat amb un gir de guió simbolitzat en l'anunci de Maragall. Un anunci que arriba en la mateixa setmana en què les t res seus dels partits independentistes en la pugna per Barcelona han aparegut cobertes amb cartells independentistes . Si bé l'1-O queda cada cop més lluny i el procés es desacomplexa en campanya, amb aquest moviment ERC a a Barcelona ha apel·lat estratègicament al vot, tot i haver optat durant aquesta última etapa per pactes amb la Moncloa i també amb el PSC deal Parlament per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat. Mentrestant, la porta és encara oberta amb Colau, amb qui els republicans no han obert foc i amb qui demostren bona sintonia, com a mínim, en el. La qüestió és ara si aquestes dues forces podrien arribar a sumar. I de no fer-ho, si altres forces podrien irrompre per forjar-ho, com la, que vincula el seu retorn al consistori com a garantia per impedir un govern de dretes a la ciutat

