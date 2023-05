L'1x1 del debat a Betevé: Colau i Collboni baixen al fang

Ernest Maragall (ERC): matisat

Ada Colau (Barcelona en Comú): central

Jaume Collboni (PSC): metamorfitzat

Xavier Trias (Junts): passiu

Anna Grau (Ciutadans): teatral

Daniel Sirera (PP): descarat

Eva Parera (Valents): embalada

El primer gran debat a set de la campanya ha servit per constatar fins a quin punt arriba el divorci entre, fins fa unes setmanes companys del govern municipal, camí de les eleccions municipals del 28-M. L'alcaldessa i el candidat delhan baixat al fang en múltiples trams d'un debat en què la líder dels comuns, com és habitual, ha estat el blanc de totes les crítiques. El tercer aspirant més ben posicionat per assaltar l'alcaldia,, ha jugat un paper més aviat passiu, distanciat de les grans polèmiques, fins i tot tímid a l'hora de reivindicar el seu passat en el càrrec. Els, per descomptat, han centrat els moments àlgids dels intercanvis: tan importants seran les eleccions com les negociacions.El candidat republicà necessita com l'aiguai desmentir la percepció que la pugna per l'alcaldia és una lluita reservada per a Colau, Collboni i Trias. Ha estat crític amb el "desastre" del PSC amb les, perquè suposa "fallar" a la ciutat, i ha carregat contra el "decreixement" que enarbora l'alcaldessa. Matisat entre els dos blocs -i sense buscar el cos a cos amb Trias-, ha intentat ser com en l'àmbit de la llengua - i mostrar un perfil institucional que es va guanyar fa quatre anys amb una victòria a les urnes que no va ser completa després de les eleccions. Encara no dona res per perdut.L'alcaldessa sembla tenir-ne prou sabent que els altres li faran la campanya criticant totes i cadascuna de les mesures adoptades, de manera que només ha de reivindicar l'obra de govern en contraposició a l'que, sovint, dibuixen la resta de candidats. Després de les múltiples invectives de Collboni, ha reivindicat el seudavant dels qui van "renunciar", en referència al candidat del PSC, i s'ha fet seu el llegat de tot l'equip municipal, també el d'aquells membres que són socialistes. Surt del debat amb les opcions intactes i un paper central, que és precisament el que li atorguen els rivals quan en ressalten lesEl candidat socialista parla en futur dels projectes que té com a alcaldable, perquè ja es veu al despatx de Sant Jaume. Ha buscat el cos a cos amb Colau --, tot i que la resta d'aspirants li han fet constar que fins fa unes setmanes formava part del govern municipal., ha indicat sobre múltiples projectes que ha avalat dins l'executiu. "Això és un tots contra Collboni", ha ironitzat el candidat socialista, que tampoc ha perdut l'oportunitat de castigar l'alcaldessa pel "decreixement" que defensa. Com acostuma a fer el PSC, ha optat pel castellà en algun moment, sobretot per interpel·lar Colau quan li ha dit: ", ara està a favor del!". Unapensada per ser alcalde i que pot topar amb la realitat si ha de tornar a pactar amb els comuns.Encorbatat -en campanya, fins ara, havia optat per deixar l'accessori al calaix-, Trias és gat vell, també per evitar els conflictes. En alguna ocasió ha cedit per més endavant el torn de rèplica, o bé ha evitat contestar alguns dels, sobretot si venien d'Eva Parera. S'ha queixat de males interpretacions de les seves paraules per part dels rivals, i només ha defensat tímidament l'obra de govern quan s'estaven obviant els seus anys a. Només ha recuperat el pols quan ja es portava una hora de debat, quan li ha retret a Colau el nombre de pisos públics de lloguer que s'han posat en marxa en les dues últimes legislatures., ha indicat l'exalcalde, amable amb Collboni -al matí ja ha deixat clar que tenien sintonia amb el model social i econòmic- i amb Maragall. Guant de seda amb futurs socis?"La propera rua del Barça l'hauran de celebrar a Madrid, si se segueix aquest ritme d'embussos", ha indicat la candidata de, que al cap de dos segons ha negat tenir madriditis. Curiosa combinació. Curiós també l'ús d'un DIN-A3 per exhibir uns titulars sobre Collboni i un tuit del candidat del PSC amb lletra especialment gran. I curiós, per descomptat, el moment d'estripar una factura de l'aigua -seva, ha dit- per carregar contra els impostos. L'escola d'i d'-inoblidable la llamborda que va exhibir en un debat el 2019 , en plenes protestes a Catalunya després de la sentència del- continua vigent a la formació taronja, amb un resultats cada vegada més reconeixibles a les urnes. Per descomptat, ha convidat els rivals a la Bonanova per protestar contra el. Una atracció de campanya salpebrada amb el discurs apocalíptic sobre la seguretat a la ciutat, renyit sovint amb el rigor.La paraulaforma part del paisatge de la dreta espanyolista, i ha aparegut en almenys tres ocasions en la primera intervenció del candidat del PP, que ha desafiat Colau a convertir-se enper entendre com funciona el dia a dia de la ciutat a nivell circulatori. "La gent està tipa de les seves superpacificacions megaguais", perquè, segons ell, ara es passa un quart d'hora més cada dia a la moto i, per tant, contamina més "l'atmosfera". Veí del carrer València, ha convidat l'alcaldessa a dormir a casa seva per constatar el nivell de soroll. Amb to calmat, ha definit Colau i Collboni com elsde la política municipal. Contingut similar al de les seves companyes de la dreta, però amb un punt més descarat que de traç gruixut.La cap de files de Valents, que va arrencar la legislatura al costat de, ha intentat entrar a totes les pilotes, com aquells futbolistes que acostumen a passar els partits a la banqueta i l'entrenador els permet pocs minuts al terreny de joc., li ha retret Parera -portaveu d'Unió, nomenada sense debutar, quan feia carrera amb- a Colau quan es parlava de mobilitat. Ha estat la primera en carregar contra la declaració d'independència "de vuit segons", contra la fuga d'empreses i contra el tall a la Meridiana durant dos anys. Segons ella, els comerços "encara paguen" haver enviat els CDR a "cremar" la ciutat fa quatre anys. En el torn de seguretat han aparegut tots els hits:, martells i violència al carrer. Tot sigui per

