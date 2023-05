Realment falten mossos a l'Àrea Metropolitana?

Interior es defensa: l'AMB s'està reforçant

"La plantilla de Santa Coloma és insuficient"

Laés un dels eixos centrals de la campanya electoral. No només a, on elté una proposta clara per "ordenar" la ciutat, que inclou entre d'altres més policia i més sancions. També a l'els alcaldes socialistes pressionen elperquè s'impliqui més a l'hora d'incrementar les plantilles dels Mossos als seus municipis. Aquest dilluns, en un acte des de, els socialistes han exhibit múscul metropolità —elintenta que el dia 28 quedi intacte ifer-hi més forat i aparéixer com l'alternativa— i han reclamat un compromís més "ferm" del Govern. Un dels punts que provoca controvèrsia és el nombre d'agents dels Mossos. Però realment, en fan falta més? Se n'han enviat pocs? D'on poden sortir-me més? I les guàrdies urbanes quin paper juguen?, alcaldable a Barcelona, detalla aquest dimarts la seva proposta en matèria de seguretat acompanyat d'Albert Batlle, responsable d'aquest àmbit en el darrer mandat d'. Una de les demandes que candidat socialista fa a Interior és l'arribada dea Barcelona. "President, posi els mossos", deia diumenge a Nou Barris, tot recordant que el govern municipal ha complert amb l'increment de 1.000 nous agents de la Guàrdia Urbana a la capital catalana. El conseller, Joan Ignasi Elena, ha sortit al pas d'aquestes afirmacions i ha acusat Collboni de mentir.Segons dades d'Interior, l'any 2020 es van destinar, i l'any 2021. L'enganxada entre Elena i Collboni és un bon exemple del xoc entre alcaldes —o candidats— socialistes i el Govern en l'àmbit de la seguretat, no només a la capital.els alcaldes socialistes pensen que sí.ha estat especialment contundent en aquesta qüestió les darreres setmanes. L'alcaldessa deha estat crítica amb Elena —el conseller ha fet actes de campanya amb, la gran aposta metropolitana d'ERC,a la seva ciutat— i exigeix a Interior "el mateix esforç" que fan les ciutats per dotar els efectius policials necessaris.En declaracions a, Parlon, que també ésdel PSC, ressalta que a l'AMB preocupen especialment els robatoris i les ocupacions, i s'està treballant per "crear un espai comú" en matèria de seguretat, que en alguns casos poden ser comunes d'acord amb la realitat de cada municipi. Unes mesures que, ressalta, no han de ser només policials. "S'ha de treballar amb mesures que complementin les purament policials, com ara la mediació comunitària, en què Santa Coloma és pionera, o la col·laboració amb els jutjats per poder actuar amb els jutjats per mantenir la bona convivència, que ho fem des de novembre", explica.El conseller Elena ja va sortir al pas fa uns dies de les afirmacions de Parlon i la va acusar de. Fonts d'Interior ressalten que no és cert que no s'estiguin posant agents als municipis de l'Àrea Metropolitana. Aquesta legislatura han entratde Mossos, una l'agost de 2020 i l'altre l'octubre de 2021. La promoció de 2020, apunten des d'Interior, es va dedicar sobretot a Barcelona i a ciutats de l'AMB, perquèi adaptar-les a les noves realitats demogràfiques i socials. Segons dades oficials, a la regió policial de Metropolitana Sud es van destinar 232 agents i a la Metropolitana Nord, 288. Així, es van destinar 18 agents nous a Sant Adrià, 17 a Santa Coloma, 18 més a Mataró, 31 a Badalona, 44 a l'Hospitalet i 13 a Cornellà, municipis governats tots ells pel PSC.La promoció de 2021 es va centrar sobretot a la resta del país, però una part dels 775 nous agents també va anar a l'Àrea Metropolitana. Aquell any, 76 agents van anar a la Metropolitana Sud i 75 a la Metropolitana Nord. Es van destinar 9 agents nous a l'Hospitalet, 5 a Cornellà, 7 a Badalona, 5 a Mataró, 4 a Sant Adrià i 4 a Santa Coloma. Aquestes dades situende l'Àrea Bàsica Policial de Santa Coloma en 132 agents, que Interior ressalta que és "la xifra més alta des de 2014". La plantilla de Sant Adrià és de 98 agents (el 2011 n'hi havia 87), i la de Mataró, de 159 (el 2011 n'hi havia 144). Les mateixes fonts apunten que a aquest estiual territori, un cop acabin la formació els aproximadament 800 agents que estan a l'Per a l'alcaldessa de Santa Coloma, la plantilla de Mossos al municipi és "clarament insuficient". Les dades de l'Ajuntament —que no contradiuen les d'Interior— assenyalen que l'any 2003 hi havia 150 efectius de la policia catalana, i l'any 2023 són 132, cosa que indica. "Com a mínim,", reclama Parlon. L'alcaldessa treu pit de la resposta de l'Ajuntament a aquesta escassetat d'agents de la policia catalana i posa com a exemple la feina de la Policia Local —la plantilla de la qual s'ha incrementat fins als— en moments que la comissaria dels Mossos es troba "sota mínims". Aquestes demandes de més policia s'han traslladat a Interior en les, com confirmen totes les parts.La disputa per més o menys agents. ERC ha apostat fort per Santa Coloma amb la candidatura de Rufián i, de fet, l'enganxada entre Parlón i Elena de fa unes setmanes neix d'una picabaralla entre l'alcaldessa i el candidat republicà. "A Santa Coloma hi ha més Mossos que fa 10 anys, i n'hi haurà més perquè nosaltres sí que en contractem", va dir el conseller a través de Twitter. Fonts d'Interior detallen que el 2022 va sortir una convocatòria de 840 places a Mossos, el gener d'enguany, 840 més, i a finals d'any, n'hi haurà una de nova de 840. Així consta, també, en elPer incrementar la plantilla de Mossos cal un acord entre l'Estat i la Generalitat. Fa dos anys, el govern espanyol i el català van pactar ampliar el cos fins als 22.000, amb els recursos que això implica. Interior va comprometre's a convocar noves promocions d'entre 800 i 900 agents cada anys per compensar les baixes de la plantilla, especialment arran de es prejubilacions al cos. I d'aquests nous agents, quants han d'anar a l'Àrea Metropolitana en general o a Santa Coloma particular? Parlon assenyala el Departament. "La Generalitat també deu haver tingut problemes, peròi complir les obligacions amb un tema clau com és la seguretat; la decisió sobre com fer-ho l'haurà de prendre qui li correspon", rebla l'alcaldessa. L'última paraula serà de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola